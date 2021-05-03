В США на работу ищут человека, которому будут платить $10 000 в месяц за любовь к вину

В США на работу ищут человека, которому будут платить $10 000 в месяц за любовь к вину5
- 3.05.2021, 14:01
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Нужно также записать видеорезюме и рассказать, почему это работа вашей мечты.
В Калифорнии в долине Сонома винодельня Murphy-Goode открыла новую вакансию: ищут человека, которому готовы платить 10 тысяч долларов в месяц и обеспечить бесплатным проживанием за любовь к вину.
Об этом компания сообщила на своем сайте, пишет hromadske.ua.
В свою команду приглашают на год. Кроме того, что счастливому кандидату удастся переехать в солнечную Калифорнию и получать большую зарплату, проживанием тоже обеспечивает компания.
Что нужно делать?
Новый сотрудник должен быть готов «преследовать свою страсть» к вину. В течение первых нескольких месяцев обязанности будут широкими, чтобы позволить человеку выяснить, какие именно аспекты виноделия ему интересны. Далее он сможет изучать науку о виноградниках, винодельнях, а также коммерцию.
Зачем такая вакансия?
Компания отмечает, что после тяжелого года хочет помочь кому-то построить карьеру в виноделии, поэтому и придумали такую возможность трудоустройства. Отметим, что во время экономического кризиса в 2009 году создавали такую же вакансию.
«Каждый ваш день может быть разным, в зависимости от ваших интересов и увлечений. Мы будем работать с вами, чтобы выявить вашу главную страсть и создать идеальную должность на винодельне», — говорят в Murphy-Goode.
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Кто может податься?
Свои заявки могут подавать люди старше 21 года, у которых есть официальное право работать в США. Нужно также записать видеорезюме и рассказать, почему это работа вашей мечты.
Принимать заявки будут до 30 июня. Работа начнется примерно в сентябре.