В Мостах лукашисты испортили памятник 28 3.05.2021, 15:41

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Стелу из необработанного гранита покрасили в красно-зеленые цвета.

В Мостах один из памятников перекрасили в красно-зеленые цвета. До этого он был светло-серым. Местные говорят, что с 70-х годов (когда она была установлена) стелу ни разу не красили: она возведена из необработанного гранита.

Журналисты «Нашай Нівы» поинтересовались у заместителя председателя Мостовского райисполкома Марины Давыдик, почему стела стала красно-зеленой.

«Каждый год к 9 Мая мы обновляем все памятные для мостовчан места. Стела, про которую вы говорите, это не место захоронения воинов. Это стела, которую поставили в память о погибших на войне. Покрасили ее с целью эстетического восприятия. И покрасили в традиционные для белорусов цвета: зеленый и красный».

«Вы же понимаете, что любую краску нужно обновлять — потому что дожди, снег, ветер. И серая стела уже была не очень красивой. Поэтому ее обновили».

«Конечно, лучше стало! Обновили стелу, она красивая, сочная, яркая, на въезде. Привлекает внимание», — считает Марина Давыдик.

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