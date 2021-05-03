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Министры иностранных дел G7 проведут первую личную встречу с начала пандемии

  • 3.05.2021, 15:54
Министры иностранных дел G7 проведут первую личную встречу с начала пандемии

Она состоится в Лондоне.

В понедельник вечером, 3 мая, министры иностранных дел стран G7 проведут первую с начала пандемии коронавируса личную встречу. Она состоится в Лондоне.

Об этом сообщает Reuters.

Лондон выбран из-за того, что Британия сейчас председательствует в G7.

Отмечается, что министры обсудят такие вопросы, как восстановление экономик после коронакризиса, изменение климата, отношения с Россией и Китаем.

Ожидается, что представители стран заложат основу для первой планируемой поездки президента США Джо Байдена на саммит G7 в Великобритании в следующем месяце.

Кроме членов G7 Британия также пригласила на некоторые встречи глав МИД Австралии, Индии, Южной Африки и Южной Кореи.

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