«Газпром центр» в Минске опять законсервируют 5 3.05.2021, 16:03

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Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Российская газовая монополия начала строить комплекс в 2015 году.

«Газпром трансгаз Беларусь» начал процедуру консервации своего недостроенного многофункционального центра на месте бывшего автовокзала «Московский» в Минске, следует из сообщения на сайте компании. Это решение принято по истечении трех месяцев с даты приостановления строительства объекта, передает tut.by.

Белорусская «дочка» российского «Газпрома» выбирает подрядную организацию «на разработку технической документации на консервацию, проектной документации по переустройству временных сетей электроснабжения (КТП 1, КТП 2)» на «Газпром центре». Компания готова заплатить за это почти 300 тысяч рублей. Начало работ — июнь 2021 года. Окончание — март 2025 года, следует из материалов. Впрочем, расконсервация объекта может быть проведена и раньше.

Напомним, российская газовая монополия начала строить комплекс на месте бывшего автовокзала «Московский» в 2015 году. Но летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а потом стройку законсервировали. Много проблем возникло из-за сложных грунтов на площадке, где планировали возвести здание высотой в 189 метров. Геологические исследования заняли определенное время.

В 2018 году был выбран новый генподрядчик — итальянский Codest International. Активные работы на объекте возле Национальной библиотеки шли в течение 2020 года.

В ноябре прошлого года компания «Газпром трансгаз Беларусь», которая выступает заказчиком строительства центра, попросила материнскую компанию «Газпром» обратиться к Лукашенко с просьбой перенести срок сдачи объекта на конец 2024 года.

Однако белорусские власти не продлили срок действия инвестдоговора, который предоставлял ряд преференций и льгот заказчику. «Газпром» в свою очередь не утвердил новую смету на строительство комплекса в Минске. В итоге стройку было решено приостановить на 3 месяца.

Стоит отметить, что «Газпром трансгаз Беларусь» зарезервировал 7,2 млн рублей на случай штрафных санкций «ввиду неисполнения условий инвестиционного договора».

Эксперты, знакомые с ходом строительства «Газпром центра» в Минске, предполагают, что объект будет изменен в сторону его уменьшения. «Газпром уже много средств вложил в этот проект, поэтому выходить из него нет смысла. Вместе с тем сейчас ситуация на рынке не та, чтобы возводить нечто масштабное», — отмечали источники. Изначально комплекс должен был включать офисные помещения, гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр.

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