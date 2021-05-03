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Курсы валют в Беларуси на 3 мая

  • 3.05.2021, 16:18
  • 2,278
Курсы валют в Беларуси на 3 мая

Доллар на торгах подорожал, а евро подешевел.

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи в понедельник, 3 мая, прошли торги. Доллар подорожал, а евро и российских рубль подешевели. Информация об этом была опубликована на сайте БВФБ.

Доллар подорожал на 0,0059 и теперь стоит 2,5656 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0052 и теперь стоит 3,0909 белорусского рубля.

Российский рубль снизился на 0,0168 и теперь стоит 3,3997 белорусского рубля.

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