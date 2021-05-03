Во Франции начала действовать первая фаза ослабления ковидных ограничений 3.05.2021, 16:30

Фото: Reuters

Власти Франции сняли общенациональный карантин.

Во Франции в понедельник, 3 мая, смягчили меры, направленные на борьбу с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Власти сняли общенациональный карантин, во время которого без уважительной причины от дома можно было отлучиться всего на десять километров. Ограничение действовало с 3 апреля.

С 3 мая жители Франции не должны больше будут заполнять специальную форму, которая объясняет мотив их выхода на улицу.

Ученики с понедельника смогут вернуться в колледжи и лицеи.

Это первый этап плана полной отмены ограничительных мер, объявленного президентом Макроном в конце апреля.

С 19 мая во Франции будет сокращено продолжительность комендантского часа. Вместо 19:00 он будет начинаться с 21:00.

В этот же день должны открыться террасы кафе и ресторанов, закрытые с конца октября, музеи, театры и кинотеатры, крупные торговые точки.

С 9 июня начало комендантского часа будет смещено на 23:00.

С 15 июня все граждане страны должны получить возможность сделать вакцину. И, наконец, с 30 июня, как объявил Макрон, страна должна восстановить "полную свободу".

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