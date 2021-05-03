Кыргызстан и Таджикистан отвели войска и технику от границы 3.05.2021, 17:15

Страны разделяет граница протяженностью 970 километров.

Кыргызстан и Таджикистан завершили вывод дополнительных сил и техники от линии государственной границы. Ситуация в зоне конфликта сейчас стабильная.

Об этом заявили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, сообщает 24.kg.

Стороны вывели дополнительные силы и техники с линии государственной границы вглубь собственных территорий. Участки, где располагались военные силы и средства, проверяет совместная комиссия из офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.

Пограничные подразделения Кыргызской Республики продолжают находиться в состоянии боевой готовности.

По последним данным, в результате конфликта с киргизской стороны 183 человека пострадали, 34 — погибли. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных из Душанбе пока нет.

29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о перестрелке между военнослужащими двух стран. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.

Также появилась информация о том, что таджикские военные напали на пункты пограничного контроля Кыргызстана, а киргизский спецназ в ответ захватил один из таджикских пунктов. В пограничной службе КР заявили, что по всему периметру с обеих сторон начали стягивать дополнительные силы и средства.

В тот же день Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе. 30 апреля перестрелка возобновилась.

В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако утром 1 мая сообщения о перестрелках начали поступать снова.

Страны разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, остальные считаются спорными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».