Кыргызстан и Таджикистан отвели войска и технику от границы
- 3.05.2021, 17:15
Страны разделяет граница протяженностью 970 километров.
Кыргызстан и Таджикистан завершили вывод дополнительных сил и техники от линии государственной границы. Ситуация в зоне конфликта сейчас стабильная.
Об этом заявили в пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, сообщает 24.kg.
Стороны вывели дополнительные силы и техники с линии государственной границы вглубь собственных территорий. Участки, где располагались военные силы и средства, проверяет совместная комиссия из офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана.
Пограничные подразделения Кыргызской Республики продолжают находиться в состоянии боевой готовности.
По последним данным, в результате конфликта с киргизской стороны 183 человека пострадали, 34 — погибли. Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных из Душанбе пока нет.
29 апреля пограничная служба Кыргызстана заявила о перестрелке между военнослужащими двух стран. Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.
Также появилась информация о том, что таджикские военные напали на пункты пограничного контроля Кыргызстана, а киргизский спецназ в ответ захватил один из таджикских пунктов. В пограничной службе КР заявили, что по всему периметру с обеих сторон начали стягивать дополнительные силы и средства.
В тот же день Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе. 30 апреля перестрелка возобновилась.
В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако утром 1 мая сообщения о перестрелках начали поступать снова.
Страны разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, остальные считаются спорными.