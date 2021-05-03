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Семья из Гомеля перевела мошенникам 67 тысяч рублей

  • 3.05.2021, 17:30
Семья из Гомеля перевела мошенникам 67 тысяч рублей
Иллюстрационное фото

Мошенники продолжают пользоваться доверчивостью белорусов.

Семья из Гомеля перевела мошенникам 67 тысяч рублей, подробности очередной грустной истории про потерю денег рассказали в МВД, передает tut.by.

26 апреля на мобильный телефон гомельчанки позвонили. Деловой женский голос в мессенджере сообщил, что взломан ее интернет-банкинг и кто-то пытается оформить кредиты на ее имя. Ей сказали, что в банке это заметили и вопросом уже занимается служба безопасности и милиции, но для того, чтобы установить и задержать мошенников, нужна помощь женщины. Звонившие переключили ее на якобы специалиста банка, который занимается предотвращением «незаконных операций». Мужской голос настойчиво и уверенно потребовал четко следовать их инструкциям, в таком случае ей удастся сохранить деньги.

Через несколько дней уже с другого номера гомельчанке позвонила женщина, которая представилась сотрудником правоохранительных органов и даже для подтверждения своей личности предоставила снимок удостоверения. В милиции сообщили, что на фото был документ одной из бывших следователей, которая в августе прошлого года покинула службу и выложила в социальные сети фотографию служебного удостоверения.

Звонившая давала потерпевшей по телефону инструкции о том, что делать дальше. А дальше было необходимо взять в банках кредиты.

Гомельчанка взяла четыре кредита на сумму 30 тысяч рублей и все деньги перевела на предоставленные счета одного из белорусских банков.

По требованию звонивших женщина отправляла незнакомцам фотографии заключенных договоров о предоставлении кредита, чеки о переводе денег, фото своего паспорта со всеми реквизитами.

Далее мошенники взялись за карту мужа женщины. Узнав, что у него есть деньги в валюте, которые тот предусмотрительно снял с карточки, убедили обменять валюту и для сохранности также сделать перевод по их реквизитам.

Сперва мужчина был настроен критически и не решался довериться звонившим. Но в один из дней они все-таки убедили его стать участником секретной операции.

Только спустя несколько дней супруги заподозрили неладное и на семейном совете решили обратиться в милицию.

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