Медики рассказали, как сохранить здоровье кишечника 3.05.2021, 18:04

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Кишечник контролирует практически все нужные для поддержания жизни человека процессы.

Все ученые говорят о важности такого органа, как сердце или головной мозг, а также спинной мозг. Очень мало информации в сети и в книгах о том, что такое кишечник и какую роль он отыгрывает в поддержании нашей жизнедеятельности, пишет сайт medicina.ua.

Если углубиться в тему изучения работы кишечника можно понять, что этот орган контролирует практически все нужные для поддержания жизни человека процессы, при этом всем обладает своей собственной нервной системой. Для того, чтобы поддерживать этот орган в хорошем состоянии следует более детально разобраться у надобности его в нашем организме и о принципах его работы.

Как появился кишечник и какие особенности данного органа

Мало кто знает но, человеческий зародыш в утробе матери появляется в виде трех трубок: первая трубка является спинным мозгом, со второй трубки развивается сердце, а с третьей кишечник. Кишечник - это орган, из которого в процессе эволюции зародилась абсолютно вся пищеварительная система человека. Пищеварительную систему входят такие органы как нижние сфинктеры, которые отвечают за дефекацию организма, ротовая полость и гортань, желудок, печень и все сопутствующие органы. Именно кишечник отправляет различные сигналы в наш мозг о том когда стоит сходить в туалет, когда нужно покушать - он даёт нашему головному мозгу сигналы о том, что конкретно в данный момент требуются нашему организму. Из всей вышеперечисленной информации можно четко понять, что кишечник является предшественником большинства очень важных органом для обеспечения жизни человека. Недооценивать кишечник не стоит: следует как можно чаще проверяться, получать консультацию доктора и поддерживать правильную микрофлору, которая поможет в правильной работе организма и всех его систем.

Написаны десятки книг, снято минимум сотня фильмов о важности в жизни человека таких органов, как головной мозг и сердце. По сравнению с таким потоком информации о этих органах количество информации, которая публикуется о кишечнике кажется ничтожно смешной. Данный орган всегда стоит держать в тонусе и отслеживать его работу, поддерживая различными витаминными комплексами и бифидобактериями.

Интересные занятия нашего кишечника

Ни для кого не секрет, что наш организм работает как швейцарские часы - очень слаженно при этом задействовав абсолютно все системы органов. Самым интересным тандемом в работе нашей системы является общение кишечника с головным мозгом. Дело в том, что именно кишечник отправляет в головной мозг информацию о надобности посещения туалета или же приёма пищи, а также отвечает за содержание газа. В любом случае вы когда-то обращали внимание, что случаи конфуза с отведением газов или дефекацией встречаются довольно редко, так как кишечник и мозг работает для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в социуме.

В случае, когда человеку понадобится провести освобождение газовых накоплений, кишечник подает запрос во внешний сфинктер, который в свою очередь передает эту информацию в головной мозг, который оценивает ситуацию, которая находится вокруг человека и основываясь на опыте, а также получая информацию зрительных и слуховых рецепторов. По итогу получения всей нужной информации головной мозг принимает решение подходит ли данная ситуация для извержения газа. В случае, если мозг принимает решение, что данная ситуация не подходит для для того, чтобы извергаться прямо сейчас информация передается обратно в кишечник после чего он дает сигнал для всех сфинктеров, которые задерживают извержение настолько сильно насколько могут.

Каждый уважающий себя человек должен изучить вопрос кишечника и постоянно отслеживать его работу. Данный орган является таким же важным и, как и сердце, спинной мозг или головной мозг - без него человек прожить не сможет. Очень важно сохранить данный орган, как можно дольше, что и будет залогом продления жизни и улучшение здоровья.

Скудный рацион – это корень многих бед, в том числе и бед, связанных с кишечником. Чем разнообразнее ваше питание, тем разнообразнее ваш микробиом, который является показателем хорошего здоровья кишечника. В частности, бобы, фасоль и фрукты содержат много клетчатки и могут способствовать росту здоровых бифидобактерий.

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