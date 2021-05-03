Разведка США опубликовала доклад об угрозах со стороны России 3.05.2021, 18:06

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По данным Америки, Россия владеет незадекларированным химическим оружием.

Разведуправление Министерства обороны США опубликовало доклад о глобальных угрозах в 2021 году предупредило об угрозах со стороны России. Перед слушаниями в Сенате документ опубликован на сайте сенатского комитета по делам вооруженных сил, пишет «Униан».

В докладе сказано, что главные соперники США — Китай и Россия — хотят бросить вызов военному превосходству Вашингтона. Для этого страны используют наемников, кибератаки, манипуляцию информацией, подрыв экономической мощи соперников и так далее.

Согласно документу, российские вооруженные силы — потенциальная угроза существованию США. Они используются для сохранения влияния в странах по периметру российских границ, с помощью чего Россия может бросить вызов глобальному лидерству США. РФ считает США и НАТО ключевой угрозой своей безопасности, геополитическим амбициям и нынешнему правящему режиму.

«Москва использует целый ряд политических, экономических, дипломатических, разведывательных, общественных и военных средств, избегая при этом прямого конфликта, для того, чтобы состязаться с Западом», — гласит доклад.

Сообщается, что Россия нацеливается на страны-члены НАТО, уязвимые для российского влияния, — как те, которые культурно, исторически и религиозно близки России, так и страны, где есть проблемы с коррупцией и слабая экономика. Также Кремль стремится подорвать приверженность НАТО коллективной обороне.

По данным американской разведки, Россия в течение нескольких лет значительно увеличит ядерный арсенал за счет нестратегических средств. Также в США предполагают, что у России есть незадекларированное химическое оружие, такое как нервно-паралитическое вещество Новичок, которым, вероятно, отравили оппозиционера Алексея Навального.

Упоминается, что главный рычаг влияния РФ на Украину — военное присутствие на востоке страны.

По мнению авторов доклада, сейчас Москва не заинтересована в прямом столкновении с США, но не откажется от конфронтации.

«Кремль, скорее всего, будет пытаться не провоцировать Вашингтон, но может это сделать, если будет убежден, что США вмешиваются в российскую внутреннюю политику или иным образом угрожают стратегическим интересам России», - говорится в докладе.

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