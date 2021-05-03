Где и за сколько в Беларуси проверят, сколько у вас антител после вакцины от COVID-19 3.05.2021, 18:33

Тест делают, например, в минском РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий.

В медицинской лаборатории «Инвитро» начали проводить исследования на количественное определение уровня антител IgG к спайковому (S) белку коронавируса после вакцинации, пишет tut.by. Ранее подобное тестирование запустили и в нескольких государственных учреждениях.

Количественное определение уровня антител к S-белку SARS-CoV-2 помогает определить наличие у человека иммунного ответа к коронавирусу. Результат теста выдается в количественном измерении.

Почему исследуется именно S-белок? Большая часть зарегистрированных и разрабатываемых вакцин против ковида в Беларуси нацелена на антитела к S-белку. И их количественное определение может помочь оценить динамику иммунного ответа на вакцинацию (то есть то, как меняется наличие антител в количеcтвенном выражении на протяжении времени. — Прим.).

Как рассказали в «Инвитро», количественные тесты будут выполнять в их отделениях медицинского обслуживания по всей Беларуси. Стоимость исследования без учета расходных материалов и взятия биоматериала — 24 рублей 70 копеек.

Тест, помогающий определить количество антител после вакцинации, делают также в минском РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий. Запись на такое исследование, как рассказали по телефону журналистам, не требуется: оно проводится по живой очереди. Его стоимость — 28 рублей.

Максимально полное исследование иммунитета после вакцинации проводят на платной основе в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси. Здесь предлагают различные варианты тестирования. Например, полное исследование иммуноглобулинов G к S-белку, иммуноглобулинов к N-белку и Т-клеточного иммунитета обойдется в 184 рублей 28 копеек.

Определить, выработались ли антитела после прививки помогают и полуколичественные тесты к S-белку, — они широко распространены в частных лабораториях Беларуси. В отличие от количественных, они не говорят о точной цифре антител, но помогают проверить само наличие поствакцинального иммунитета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».