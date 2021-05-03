Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье рухнул на 20% 3.05.2021, 18:35

Добыча упала более чем на 10%.

Рост цен на нефть и смягчение условий соглашения ОПЕК+ пока бессильны вернуть Россию к прежнему уровню нефтедолларовых доходов, пишет finanz.ru.

Хотя котировки Brent на мировых рынках вернулись к доквидным отметок, объемы поставок на ключевые внешние рынки остаются существенно ниже, чем до кризиса.

По итогам января-апреля Россия экспортировала в дальнее зарубежье 66,65 млн тонн нефти - на 20,5% меньше, чем за тот же период годом ранее. В апреле спад составил 16,8%, а объемы поставок - 17,3 млн тонн, следует из статистики ЦДУ ТЭК.

Падение экспорта нефти, который приносит в страну каждый четвертый доллар валютной выручки, почти вдвое опережает спад добычи, который в апреле составил 7,8%, до 42,8 млн тонн.

В пересчете на баррели Россия качает 10,46 млн баррелей в сутки, продолжая сушественно нарушать сделку ОПЕК+. Ее условия условия требуют, чтобы добыча в РФ не превышала 10,17 млн баррелей в день.

По итогам четырех месяцев Россия выкачала из недр 167,94 млн тонн сырой нефти - на 10,1% меньше, чем за январь-апрель 2020-го.

Провал экспорта стал результатом увеличенных поставок сырья на внутренний рынок и странам бывшего СССР, следует из данных ЦДУ ТЭК.

Так, экспорт российской нефти в ближнее зарубежье с начала года вырос вдвое - до 4,92 млн тонн.

Для переработки внутри страны в январе - апреле былопоставлено 92,97 млн тонн нефти, что на 4% меньше, чем годом ранее. В апреле на внутренний рынок поставлено 23,5 млн тонн нефти (рост на 4,6%).

По данным ЦБ, за первый квартал экспорт нефти принес экономике 20,2 млрд долларов - на 5,4 млрд меньше, чем годом ранее. Приток нефтедолларов схлопнулся на 21%, несмотря на то, что средняя цена нефти в 2021 году была почти на 8 долларов выше, чем в первом квартале 2020-го.

Среди российских компаний наименьшее снижение добычи демонстрирует «Роснефть» - на 6,6% в апреле и 11,2% с начала года (61,6 млн тонн за 4 месяца).

Добыча «Лукойла» за апрель сократилась на 10,8%, до 6,1 млн тонн, а с начала года - на 11,8%, до 24,1 млн тонн. «Сургутнефтегаз» в апреле снизил добычу на 15,7%, до 4,5 млн тонн, с начала года - на 14%, до 17,6 млн тонн.

«Газпром нефть» за апрель добыла 4,64 млн тонн, что на 14,6% ниже показателя годом ранее, с начала года добыча компании составила 18,5 млн тонн, что на 10% меньше в годовом исчислении.

Добыча «Татнефти» в апреле выросла почти на 12%, до 2,23 млн тонн, а с начала года снизилась на 6,3%, до 8,7 млн тонн.

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