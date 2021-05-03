Анджей Дуда: План вступления Украины в НАТО обсудят на саммите Альянса в июне 2 3.05.2021, 18:51

АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: PAP

На саммите НАТО будет идти речь про «дорожную карту» для Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на саммите НАТО, который состоится 14 июня, запланировано обсуждение «дорожной карты» для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО, пишет nv.ua.

«На саммите НАТО в июне запланировано обсуждение „дорожной карты“ для Украины по выполнению ею шагов для вступления в НАТО», — заявил Дуда во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским. в рамках саммита лидеров пяти государств в Варшаве.

Зеленский во время саммита заявил, что Польша и ее действующий президент Дуда поддерживают украинцев и стремление Украины в Североатлантический альянс.

«Польша всегда поддерживает Украину, украинский народ. И поэтому я должен был находиться здесь … Я также хочу поблагодарить Анджея Дуду за то, что он еще раз заверил Украину в поддержке, в адвокации нашей страны относительно членства в НАТО. Для нас это очень важный сигнал. И я благодарен за то, что Польша во главе с президентом Дудой защищает наш суверенитет и нашу территориальную целостность и не признает незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией», — заявил Зеленский.

3 мая к 230-летию польской Конституции в Варшаве проходит саммит лидеров Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Президенты пяти стран подписали совместную декларацию о продолжении диалога и сотрудничества.

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