Медики назвали продукты, которые сохраняют здоровье печени 3.05.2021, 19:42

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Печень выполняет более 200 биохимических метаболических процессов.

Не многим известно, что самым важным метаболическим органом, отвечающим за потерю веса и поддержания его в норме, является печень. Но вместо того, чтобы оказывать посильную помощь, наш образ жизни всячески перегружает её. С каждым годом, количество случаев заболевания печени растет, по данных British Liver Trust, неалкогольной жировой болезни подвержены 20-30% населения, пишет сайт medicina.ua.

Для того, чтобы стать помощником своей печени, необходимо разобраться в особенностях её работы.

Функции печени

Данный орган выполняет более 200 биохимических метаболических процессов и играет незаменимую роль в таких функциях организма как:

- Пищеварение;

- Преобразование и накопление питательных веществ;

- Вывод метаболических отходов;

- Контроль уровня холестерина;

- Поддержка гормонального баланса;

- Очищение крови посредством фильтрации

Что разрушает печень?

Любые конечные продукты метаболизма, гормоны, табачный дым и алкоголь, гормоны, лекарства – все это наносит вред Вашей печени. В случае, если эта токсичная атака слишком активна, а рацион достаточно скудный страдания печени отображаются на обмене веществ и общих сбоях в работе организма.

Во время болезни, печень не сжигает, а накапливает жир. Происходят сбои в усвоении питательных веществ, появляется гормональный дисбаланс, увеличивается риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и диабета.

Как поддержать печень?

Все продукты питания содержащие в себе такие витамины и полезные микроэлементы как: B2, B5, B6, B9, B12, C, Е, цинк, магний, каротиноиды и аминокислоты принесут пользу Вашей печени. Так как они необходимы для разрушения и выведения токсинов из организма посредством преобразования их в водорастворимые соединения. Данные соединения легко устранимы через почки, кишечник и кожу. Продуктами которые поддержат Вашу печень, являются: все цитрусовые, оранжевые овощи и зелень, а так же свекла и все виды капусты.

В целом, по мнению ученых любые овощи, богатые индинолом, способны оказывать позитивное влияние.

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