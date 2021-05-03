Белорусы Киева — судьям и прокурорам: Вам все вернется бумерангом 3.05.2021, 20:08

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Те, кто берет на себя «смелость» выносить незаконные приговоры невиновным людям, окажутся на их месте.

Обращение белорусов Киева опубликовал телеграм-канал «Баста!»:

- Мы, белорусы из Киева, крайне возмущены и шокированы происходящими в родной стране.

Преследования по политическим мотивам активистов, журналистов, блогеров, врачей, педагогов, студентов, рабочих и многих других неравнодушных граждан, которые не согласны с политикой действующей власти, обязательно вернутся бумерангом тем, кто взял на себя "смелость и ответственность" за геноцид белорусского народа.

4 мая состоится оглашение заранее известного приговора по «делу о захвате зданий и организации массовых беспорядков», в которых обвиняют доверенных лиц Светланы Тихановской по Гомелю и Гомельской области - Ю.Власова и Т. Каневскую, а также членов инициативной группы - А.Шабалина и Д. Ивашкова.

В связи с этим, мы обращаемся к судье Хлыщенкову А.А. и прокурору Минкушеву Д.А. Те, кто берёт на себя "смелость" выносить незаконные приговоры невиновным людям, окажутся на их месте. Примите единственное правильное решение, освободив в зале суда 4 мая всех наших героев за отсутствием доказательств их вины.

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