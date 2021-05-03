Ученые выяснили, сколько времени длятся сутки на Венере

Ученые выяснили, сколько времени длятся сутки на Венере1
- 3.05.2021, 20:59
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Чтобы раскрыть загадку, специалисты Калифорнийского университета работали 15 лет.
Средний день на Венере длится около 243 земных суток — чуть более восьми месяцев. Однако он может быть как немного короче, так и чуть длиннее — все зависит от атмосферы планеты.
Чтобы раскрыть загадку нашего соседа, ученые Калифорнийского университета работали 15 лет: они облучали Венеру радиоволнами, постоянно обновляя свои показатели. Изучая, как отражается сигнал от неровностей ландшафта планеты, они смогли выяснить наклон оси Венеры, размер ее ядра и длительность суток. Коротко о результатах их работы написало издание Phys.org (перевод — nv.ua).
«Венера — наша сестра-планета, но эти фундаментальные свойства оставались неизвестными. Без них мы просто вслепую тыкаем пальцем», — объясняет руководитель исследования Жан-Люк Марго. Например, без точных данных о движении и вращении планеты спускаемые аппараты могут промахнуться на 30 километров от назначенного места.
Ранее ученые не могли выяснить, сколько длится день на Венере — они постоянно получали разные результаты. На самом деле и сейчас получить точный ответ не получилось — но дело не в расчетах, а в свойствах самой планеты. Полное обращение вокруг своей оси Венера делает за 243,0226 земных суток — однако всегда существует погрешность в 20 минут.
Винить в этом можно атмосферу, которая в 93 раза тяжелее земной. Она обменивается большим количеством импульсов с поверхностью, то замедляя, то ускоряя движение планеты вокруг оси. Это явление существует и на Земле, но нам достаточно сложно заметить изменение суток на тысячную доли секунды.
Также выяснилось, что Венера наклонена ровно на 2,6492 градуса (наклон Земли — 23 градуса). При этом, ориентация оси Венеры меняется, как у вращающегося волчка — она «перекатывается» на другую сторону каждые 29 тыс. лет. Ученые смогли подсчитать, что диаметр ядра планеты составляет 3500 км, однако пока не могут сказать, является ли оно жидким или твердым.