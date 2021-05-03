Зеленский: С Украиной уже говорят как с полноправным членом европейской семьи 3.05.2021, 21:27

Президенты Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместную декларацию о продолжении диалога и сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Украиной «говорят как с полноправными участниками европейской семьи», хоть она и не является членом Евросоюза.

В своих соцсетях глава государства отметил, что Украина уже семь лет остается «форпостом Европы», пишет nv.ua.

«Война забирает наших людей, съедает нашу экономику, разоряет наши, украинские, территории. Но это угроза для всей Европы… Наши партнеры понимают вызовы и то, что вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны в Донбассе», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что Польша — уже вторая страна, которая готова поддержать Украину, когда будет подниматься вопрос о ее членстве в ЕС.

«Украина поставила подпись под совместной декларацией пяти стран, где четко указано, что Европа — наш общий дом и должна строиться на принципах свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности», — подчеркнул глава государства.

3 мая в Варшаве прошел саммит лидеров Украины, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Президенты пяти стран подписали совместную декларацию о продолжении диалога и сотрудничества.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина в ближайшее десятилетие должна стать полноценным членом ЕС. По словам президента, Украина создала декларацию, которую заключает со странами-партнерами и членами ЕС. Подписывая декларацию, каждая страна поддерживает стремление Украины вступить в ЕС.

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