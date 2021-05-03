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«Добро должно победить усатое зло»

  • 3.05.2021, 22:31
«Добро должно победить усатое зло»

В Москве у посольства Беларуси прошла акция солидарности.

Московская диаспора вышла на акцию солидарности к посольству Беларуси, пишет телеграм-канал «Баста!».

- Наш девиз: «Добро должно победить усатое зло, и Беларусь должна стать свободной!».

Также, сегодня мы передаём слова благодарности Маргарите Левчук, и желаем процветания её творчеству, которое мастерски высмеивает всю никчемность прогнившей системы.

Жыве Беларусь! - заявили участники акции.

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