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Новый глава NASA принял присягу

  • 3.05.2021, 22:39
Новый глава NASA принял присягу
фото: Сабрина Сингх / Twitter

На церемонию доставили образец лунного грунта.

В США 3 мая принял присягу новый руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон. Его привела к присяге вице-президент США Камала Харрис, сообщила заместительница пресс-секретаря Белого дома Сабрина Сингх в Twitter.

Как пишет Spectrum News (перевод - «Гордон»), в церемонии приняли участие супруга Нельсона, его сын, кандидат на должность заместителя главы NASA, бывший астронавт Пэм Мелрой и двое бывших руководителей агентства – Чарльз Болден (2009–2017) и Джим Брайденстайн (2018–2021). Последний присутствовал виртуально.

фото: epa

На мероприятие доставили образец лунного грунта массой 129 граммов. Он был доставлен на Землю в 1972 году участниками 16-й экспедиции американской программы Apollo.

фото: epa

Bо время приведения к присяге Нельсон сказал: "Такое доверие президента и вице-президента к старому приятелю из Сената – действительно одна из самых высоких почестей, которых кто-либо может удостоиться".

Нельсон присягал на своей семейной Библии. В 1986 году Нельсон совершил космический полет на шаттле Columbia.

фото: epa
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