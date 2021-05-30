Bloomberg: ЕС направил США предложения по противостоянию РФ 4 30.05.2021, 8:03

3,964

Документ должен придать импульс трансатлантическому альянсу.

Евросоюз в конце мая - в преддверии саммита ЕС-США в Брюсселе 15 июня - направил в Белый дом предложения по совместному заявлению, призванному придать "импульс трансатлантическому альянсу" с целью противостояния России и Китаю.

Об этом в субботу, 29 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа (перевод — dw.com).

The EU is trying to rekindle an old friendship https://t.co/VPxD5TiWEd — Bloomberg (@business) May 29, 2021

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и вредоносную деятельность", - говорится, в частности, в проекте заявления. По данным агентства, Брюссель, в частности, предлагает Вашингтону выступить против подавления российскими властями гражданского общества, оппозиции и независимых СМИ в РФ.

За день до встречи Байдена с Путиным

С целью личного участия в саммите президент США Джозеф Байден совершит свою первую поездку в Европу в этой должности. На следующий день, 16 июня, у главы Белого дома запланированы переговоры в Женеве с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам двух собеседников Bloomberg, официальные лица все еще работают над окончательными формулировками документа. Представительница Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме от комментариев отказалась.

Преодоление торговых споров и сотрудничество по климату

Как отмечает агентство, другими темами, которые, как ожидается, будут затронуты в заявлении, станет преодоление торговых споров, характеризовавших политику предыдущей администрации Дональда Трампа и в итоге приведших к тому, что экспорт на сумму свыше 18 млрд долларов (14,7 млрд евро) был обложен высокими тарифами. Наконец, предполагается, что на саммите будут согласованы позиции Брюсселя и Вашингтона по проблемам изменения климата, глобальным вопросам обложения налогами цифровых компаний и транснациональных корпораций.

Встреча позволит Европе и США "подтвердить их твердую приверженность международному порядку, основанному на правилах, в том числе путем укрепления многосторонних институтов, усиления сотрудничества в области внешней политики и политики безопасности для создания более демократического, справедливого, мирного и безопасного мира", говорится в проекте заявления.

В саммите 15 июня примут участие лидеры 27 стран Евросоюза и Соединенных Штатов.

В Кремле ранее говорили, что 16 июня Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».