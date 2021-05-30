Британская разведка допустила утечку COVID-19 из лаборатории в Ухане 30.05.2021, 8:13

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Фото: Getty Images

Источники в британских спецслужбах поделились своей версией начала пандемии.

Разведка Великобритании не исключила версию, по которой глобальная пандемия началась с утечки коронавируса из китайской исследовательской лаборатории в Ухане. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британских спецслужбах (перевод — lenta.ru).

Как рассказал собеседник издания, в разведке считают возможным такой вариант развития событий. Газета также приводит слова сотрудника американских спецслужб, который обеспокоен тем фактом, что если не найти источник возникновения вируса, вызвавшего пандемию, то «это может повториться снова».

Ранее было опубликовано исследование британских и норвежских ученых, в котором утверждается, что китайские ученые создали COVID-19 в лаборатории в Ухане, а затем попытались замести следы с помощью реверсивных версий вируса, чтобы он выглядел так, будто произошел естественным образом от летучих мышей. Сам Пекин неоднократно отвергал утверждения об искусственном происхождении коронавируса.

В марте этого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала итоги работы международной группы экспертов, посетивших Ухань для поиска источника происхождения коронавируса. Однако в США выразили сомнения в результатах работы экспертов. В частности, президент США Джо Байден поручил разведке узнать об источнике коронавируса за 90 дней.

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