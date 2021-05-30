Католики отмечают Троицу: что можно и что нельзя делать в этот день 30.05.2021, 8:25

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Праздник по традиции Католической церкви выпадает на первое воскресенье после Пятидесятницы.

В воскресенье, 30 мая, в Католической церкви отмечают праздник Троицы, который по традиции с 14 века выпадает на первое воскресенье после Пятидесятницы (Сошествия Святого Духа), пишет apostrophe.ua.

Этот праздник посвящен прославлению Святой Троицы, поэтому проповеди и чтения Евангелий на литургии раскрывают христианское учение о триединстве Бога.

Католические священники на праздник Троицы проводят богослужение в белых одеждах, обычно литургия начинается утром, а не с вечера, как на праздник Пятидесятницы.

В этот день принято приходить в храм с букетиками трав или полевых цветов, которыми после мессы украшают жилище. Целебные травы высушивают и заваривают как чай.

Что можно и что нельзя делать в День святой Троицы

Накануне праздника верующим желательно исповедаться, нельзя приносить на мессу нераскаянные грехи.

Нельзя пропускать воскресные мессы на праздник Пятидесятницы и Троицы, если верующий человек не болен.

Если причастие было запланировано в Троицу, следует соблюсти небольшой пост: не есть и не пить за час до мессы.

Нельзя встречать праздник, имея на сердце обиду или желание мести.

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