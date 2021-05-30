«Кошельки» Таракана не на шутку заволновались» 9 30.05.2021, 8:29

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Синепалый сам ускорил фиаско — одним МиГом.

Самолет стал гейм-ченджером. Хунта пока еще не осознала, что для нее наступила некая новая реальность. Ведь до этого можно было безнаказанно жить в режиме не «до законов», и хунту это устраивало, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Коллективный Запад и Украина с озадаченностью смотрели на выкрутасы нелегитимного больного пирата «Саши 7 рублей», регулярно выражали озабоченность, изредка вводили символические санкции, со скрипом и нехотя забирали у синепалого террориста любимые игрушки - от чемпионата мира по хоккею до Евровидения. Выражали осуждение и призывали к разуму, к которому призывать вообще бесполезно по причине его отсутствия. Просили применять процедуры, суды там всякие, адвокатов допускать к задержанным. Ну, или СМИ независимые не преследовать, уважать право на забастовку.

И хунта в той реальности чувствовала себя прекрасно. Продолжала арестовывать, сажать, избивать, убивать. Иногда демонстративно доставалось и залетным редким иностранным гражданам или представителям национальных меньшинств. В ответ - все то же, что было раньше. Инвестиции усохли, но торговля есть, контрабанда тоже почти в полном объеме, самолеты «Белавии» летают, где хотят.

Но стоило провести то ли спасение Европы от ХАМАС, то ли спецоперацию по задержанию одного из блогеров (они путаются в показаниях и объяснениях, каждый день самостоятельно все более явно демонстрируя то, что заврались изначально), как все полетело в какую-ту другую реальность.

Тут тебе и несколько пакетов санкций, уже не символических (так, что ближайшие кошельки не на шутку заволновались, хотя волноваться, в принципе, поздно). «Белавиа» льет крокодильи слезы о том, что они там помогали в карантин вывозить всех (только совсем не безвозмездно и очень не дешево), а тут география полетов резко сузилась, ICAO начало расследование. В Риге (и не только, фактически начался флешмоб) снимают флаги, ставшие символом репрессий и воздушного пиратства. Украина не хочет уступать в торговой войне, развязанной хунтой. А главаря хунты не хотят даже на лечение принимать в Европе, а лечение очень нужно. Специалисты в Эмиратах хорошие, но о прогнозах почему-то молчат.

И в этом всем видится какой-то вселенский заговор. Не бывало же раньше, чтобы так быстро реагировала бюрократия Европы - у них законы, процедуры, нацеленность на дискуссию и диалог, а еще своих проблем хватает. А тут прямо как из рога изобилия посыпалось. А ведь не должно было. Самолеты же и раньше сажали, особенно с президентом Боливии. Синепалый пират реально вошел в историю.

В общем, заговор. Явно долго готовились, и даже греки Протасевича именно на этот борт специально посадили (извините, это просто сарказм). И неожиданно оказалось, что мир имеет дело не просто с фриком во главе хунты, а с сумасшедшим террористом. А это, как говорится, две большие разницы.

И хунта превратилась из внутренней проблемы белорусов в угрозу всему миру. Настоящими международными террористами. А это тоже другое качество. Другая реальность. И другие последствия. С террористами разговор намного короче.

Поэтому можно ехать на поклон к хозяину Кремля и просить деньги, просить помочь все вернуть, хотя бы как было до этого злополучного самолета. Но это бессмысленно. Потому что спасать просто упыря это 1,5 млрд в год, а спасать международного террориста это гораздо больше. Собственно, вчера хозяин Кремля с кремлевским пулом вдоволь тонко над синепалым пиратом постебались.

Правда, что делать с токсичным безумцем, Кремль не решил. Судя по всему, там просто ждут естественного финала, лучше бы в черном чемодане были не фэйки о Протасевича и ХАМАСе, а результаты обследования. Впрочем, в Кремле и без чемодана все знают. Поэтому искупаться в холодном море - хорошее предложение, пора бы какой-то безумной горячей голове остыть.

Бережем себя, партизаним и давим. Синепалый сам ускорил фиаско. Одним МиГом.

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