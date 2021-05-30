The Washington Post: Лукашенко в отчаянии 9 30.05.2021, 8:57

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Сопротивление режиму будет только увеличиваться.

Из принудительного приземления рейса Ryanair в Минске и заключения Романа Протасевича можно вынести важный урок, пишет The Washington Post (перевод — inosmi.ru).

Даже несмотря на такое возмутительное запугивание, стена страха рушится в Беларуси. И «плохие парни» в отчаянии. Оппозиция никуда не делась. А после грубой атаки в воскресенье 23 мая ее сила может только увеличиться.

Евросоюз отреагировал жесткими санкциями через день после принудительного приземления самолета Ryanair, дав начало процессу, который заблокирует воздушные перелеты между ЕС и Беларусью в целом. Изоляция белорусского диктатора усиливается. Говорят, что даже Владимиру Путину Лукашенко как личность не нравится.

Долговременные протесты в Беларуси вдохновляют. Блогер Сергей Тихановский в прошлом году объявил о намерении бросить вызов Лукашенко на президентских выборах в прошлом августе. Когда его арестовали через два дня после этого, его жена Светлана заменила его и выдвинула свою кандидатуру. Тихановская провела яркую предвыборную кампанию.

После этого вспыхнули масштабные протесты. Десятки тысяч людей вышли на улицы с бело-красно-белыми флагами, требуя «остановить таракана». Говорят, что Лукашенко арестовал примерно 35 тысяч человек. Протесты продолжились.

Именно это и привело к ужасной диверсии на борту самолета Ryanair с целью арестовать Протасевича. Автократические правители уже не видят другого способа. Издание сравнивает историю Протасевича с убийством журналиста Джамала Хашогги в Саудовской Аравии, к которому послал команду киллеров наследный принц союзной США Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман. Но кто кажется отчаявшимся и напуганным в этих атаках? Таковыми выглядят как раз бандиты, которые не могут остановить несогласных иным способом, кроме как похищая их.

В мире идет битва между автократическими лидерами и молодыми активистами, которые хотят иметь право высказываться свободно. Это происходит в России, Китае, Турции, Саудовской Аравии, Египте, а также в ряде других стран включая Беларусь.

Администрация Байдена в этой битве на стороне добра, и она рассматривает ее как битву за то, чтобы в мире царил по-прежнему мировой порядок на основе правил, а не игнорирующая любые законы беззаконная власть бандитов.

Президент Байден хочет бороться с диктаторами без начала новой холодной войны. Он заложит основу для этого, когда встретится с Путиным 16 июня в Женеве. Господин Байден, напомните, на чьей вы стороне.

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