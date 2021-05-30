Европарламент предложил усилить санкции против России 30.05.2021, 9:02

1,916

Одновременно планируется поддержать гражданское общество и независимые СМИ.

Евросоюз рассмотрит дальнейшие санкционные меры против России после введения ограничительных мер против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил глава Европарламента Дэвид Мария Сассоли, сообщает «МБХ медиа».

«Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ», — заявил он.

О каких конкретно санкциях может идти речь, глава Европарламента не уточнил. Накануне ЕС предложил Вашингтону действовать совместно для ответа России на ее злонамеренные действия. Об этом говорится в проекте совместного заявления для саммита ЕС-США, который пройдет в Брюсселе в середине июня.

23 мая в Минске после сообщений о минировании экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого находился экс-главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали, сейчас он находится в минском СИЗО №1. Вместе с ним задержали его девушку, гражданку России и студентку Европейского гуманитарного университета Софью Сапегу, она также арестована.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».