Под Гомелем рыбак поймал на удочку загадочный револьвер и шесть патронов 8 30.05.2021, 9:06

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Иллюстрационное фото

На оружии и на боеприпасах не было никакой маркировки.

Странный улов достался гомельскому пенсионеру, который 27 мая рыбачил в поселке Чёнки рядом с Гомелем, сообщает kp.by.

Мужчина после очередной поклевки сделал подсечку, и спиннинг согнулся от тяжести того, что было на крючке. Сначала мужчина подумал, что крючок зацепился за корягу или что-то подобное, но когда начал сматывать снасть, оказалось, что на крючке большой черный пакет.

Пакет был довольно тяжелым. Рыбак вытащил пакет на берег и заглянул в него. Там лежали патроны и предмет, похожий на пистолет. 61-летний мужчина позвонил в милицию.

Милиционеры осмотрели находку. Оказалось, в пакете лежали 36 патронов. Еще шесть патронов находились в барабане оружия, внешне напоминающего револьвер. На оружии нашли механические повреждения, но ни на нем, ни на патронах не оказалось маркировки.

-По факту необычного улова проводится проверка. Опасную находку направили в ГКСЭ для проведения экспертизы, - рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

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