«Челси» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Сити» и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов 30.05.2021, 9:32

Победу принес точный удар Кая Хаверца.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче в Порту "синие" нанесли поражение "Манчестер Сити" — 1:0, сообщает pressball.by.

Победу "пенсионерам" принес точный удар Кая Хаверца.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ — 0:1

ПОРТУ. "Драгау". Начало — в 22.00.

Судья — А.Лаос (Испания).

МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко — Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Фоден — Махрез, Де Брейне (Габриэл Жесус, 60), Стерлинг (Серхио Агуэро, 77).

ЧЕЛСИ: Эдуар Менди — Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер, Чилуэлл — Хаверц, Жоржиньо, Канте, Маунт (Ковачич, 80) — Вернер (Пулишич, 66).

ГОЛ: 0:1 — Хаверц (42, пас — Маунт).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гюндоган, Габриэл Жесус; Рюдигер.

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