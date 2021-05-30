«Челси» с минимальным счетом обыграл «Манчестер Сити» и во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов
- 30.05.2021, 9:32
Победу принес точный удар Кая Хаверца.
"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче в Порту "синие" нанесли поражение "Манчестер Сити" — 1:0, сообщает pressball.by.
Победу "пенсионерам" принес точный удар Кая Хаверца.
МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЧЕЛСИ — 0:1
ПОРТУ. "Драгау". Начало — в 22.00.
Судья — А.Лаос (Испания).
МАНЧЕСТЕР СИТИ: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Рубен Диаш, Зинченко — Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Фоден — Махрез, Де Брейне (Габриэл Жесус, 60), Стерлинг (Серхио Агуэро, 77).
ЧЕЛСИ: Эдуар Менди — Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер, Чилуэлл — Хаверц, Жоржиньо, Канте, Маунт (Ковачич, 80) — Вернер (Пулишич, 66).
ГОЛ: 0:1 — Хаверц (42, пас — Маунт).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Гюндоган, Габриэл Жесус; Рюдигер.