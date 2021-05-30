В Бразилии вспыхнули массовые протесты из-за срыва президентом кампании по вакцинации 1 30.05.2021, 9:41

Фото: ЕРА

На улицы с требованием импичмента вышли десятки тысяч человек.

В столице и нескольких городах Бразилии прошли протесты против президента страны Жаира Болсонару с требованием импичмента из-за его действий по борьбе с коронавирусом. В акциях взяли участие десятки тысяч человек. Об этом информирует BBC News.

За время пандемии в Бразилии от COVID-19 скончались почти 460 тысяч человек. Демонстранты указывали на необходимость ускорения вакцинации. Президент Бразилии придерживается мнения, что локдаун принесет больше ущерба экономике, чем последствия пандемии. Глава Института Бутантан Димас Ковас заявил, что Болсонару виноват в задержке кампании по вакцинации.

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