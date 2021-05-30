«Синепалый террорист уже присмотрел госпиталь в ОАЭ» 9 30.05.2021, 9:49

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Фото: Getty Images

Время у него — на исходе.

Попробуем завершить анализ нестыковок в деле о самолете Ryanair в Минске. Последний интересный момент, на который никто не обратил должного внимания, это сошедшие пассажиры, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Геббельс-ТВ показало ролики, записанные в кабинете КГБ (бюст Дзержиснкого и трехтомник «Права человека» особенно впечатлили) с пассажирами злополучного рейса, которые решили сойти в Минске. Простые люди, которые решили, что им так удобнее.

Конечно, мы подождем итогов расследования, которое начали правоохранительные органы сразу нескольких стран и, что особенно важно, ICAO. Тогда могут быть обнародованы списки сошедших в Минске.

Пока же ограничимся одним наблюдением. Для пассажиров самолета это был внутренний рейс - в пределах пространства Шенген. А, значит, пройти процедуру таможенного и пограничного оформления выезда из этой зоны пассажиры должны были сделать в аэропорту Вильнюса. Пройти тот самый контроль со штампами в паспорте.

Этого не было. А значит, троица, показанная по телевидению, формально продолжает находиться на территории зоны Шенген.

Так можно было поступить либо по глупости на стрессе, либо когда плевать на посещение Шенген в будущем. Слушая заявления главы Ryanair и глядя на истерику пропагандистов, очень слабо верится в глупость.

Этот момент на фоне всех остальных не является ключевым, но это яркий элемент в пользу полной несостоятельности официальной версии событий.

ICAO проведет расследование, а это же не ручной Международный авиационный комитет. Первые выводы ожидаются к концу июня. Само расследование завершится через несколько месяцев. В любом случае времени делать выбор маловато, и оно уходит.

Тем более, что в повестке дня саммит с Байденом, а синепалый террорист уже присмотрел госпиталь в ОАЭ. У него время на исходе.

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