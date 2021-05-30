В Польше открыли новое высшее учебное заведение Collegium Intermarium
- 30.05.2021, 9:53
- 1,142
Миссия университета состоит в том, чтобы создать платформу для сотрудничества между академическими сообществами государств «Междуморья».
Вице-премьер Польши Петр Глиньский и министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек приняли участие в открытии нового высшего учебного заведения - Collegium Intermarium. Это первый вуз, зарегистрированный в Польше после реформы высшего образования, сообщает «Польское Радио».
Миссия университета состоит в том, чтобы создать платформу для сотрудничества между академиками государств «Междуморья», а основная цель - создать пространство, служащее развитию человека, основанному на классических ценностях.
Вице-премьер Петр Глиньский подчеркнул важность идеи, которую продвигает новый вуз.
«Университет, который мы сегодня открываем – это очевидная идея, которая заслуживает поддержки. Она продвигает свободу и плюрализм мнений. Без мыслей и дебатов на соответствующем уровне не будет развития и будущего для будущих поколений», - сказал Петр Глиньский.
Флагманским направлением университета станут юридические исследования.
Университет Collegium Intermarium создал Фонд образования для ценностей и Институт Ordo Iuris.
Занятия начнутся в октябре. По образцу англосаксонских университетов лучшие студенты будут полностью освобождены от оплаты за обучение.