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В Польше открыли новое высшее учебное заведение Collegium Intermarium

  • 30.05.2021, 9:53
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В Польше открыли новое высшее учебное заведение Collegium Intermarium

Миссия университета состоит в том, чтобы создать платформу для сотрудничества между академическими сообществами государств «Междуморья».

Вице-премьер Польши Петр Глиньский и министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек приняли участие в открытии нового высшего учебного заведения - Collegium Intermarium. Это первый вуз, зарегистрированный в Польше после реформы высшего образования, сообщает «Польское Радио».

Миссия университета состоит в том, чтобы создать платформу для сотрудничества между академиками государств «Междуморья», а основная цель - создать пространство, служащее развитию человека, основанному на классических ценностях.

Вице-премьер Петр Глиньский подчеркнул важность идеи, которую продвигает новый вуз.

«Университет, который мы сегодня открываем – это очевидная идея, которая заслуживает поддержки. Она продвигает свободу и плюрализм мнений. Без мыслей и дебатов на соответствующем уровне не будет развития и будущего для будущих поколений», - сказал Петр Глиньский.

Флагманским направлением университета станут юридические исследования.

Университет Collegium Intermarium создал Фонд образования для ценностей и Институт Ordo Iuris.

Занятия начнутся в октябре. По образцу англосаксонских университетов лучшие студенты будут полностью освобождены от оплаты за обучение.

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