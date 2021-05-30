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ЕС может ввести санкции против властей Беларуси в энергетической сфере

  • 30.05.2021, 10:04
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ЕС может ввести санкции против властей Беларуси в энергетической сфере

Об этом заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Энергетика может стать одной из сфер, где будут введены санкции ЕС в отношении Беларуси, заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», сообщает belmarket.by.

Евродепутат отметил, что в четвертом пакете санкций Евросоюза будут опять же персональные санкции и санкции, касающиеся компаний. «Но пятый пакет пойдет — уже экономические санкции. На сегодняшний день Евросоюз не имеет никаких экономических санкций серьезных против Минска, поэтому это все может изменить ситуацию. В том числе энергетика — одна из отраслей, на которую могут быть направлены эти санкции», — сказал Ауштрявичюс.

По его словам, литовское правительство осознает, что страна также пострадает экономически. «Мы это знаем. Для Литвы это будет очень больно, но, знаете, мы не должны шутить судьбами белорусов и судьбами своих граждан, видя такую ситуацию», — заявил Пятрас Ауштрявичюс.

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