Валюты в Беларуси может не хватить 30.05.2021, 10:20

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Куда она делась?

Сам по себе объем международных резервов в банковской системе – «в вакууме» – ни о чем не говорит, если не сравнивать его с объемом валютных обязательств. А обязательства в иностранной валюте имеются и внешние и внутренние, банков 2-го уровня и Национального банка. Их сумма – это привлеченные средства банковской системы в иностранной валюте, пишет «Инфобанк».

Внешние валютные обязательства банковской системы – привлеченные от нерезидентов средства – складываются из:

задолженности по кредитам в иностранной валюте от нерезидентов

депозитов нерезидентов в иностранной валюте

банковских ценных бумаг в иностранной валюте (кроме акций) «на руках» у нерезидентов (купленных ими)

прочие обязательства в иностранной валюте.

На конец апреля 2021 года обязательств банковской системы Беларуси перед нерезидентами в иностранной валюте - $5,95 млрд. В том числе:

Национального банка – $0,71 млрд (12%)

банков 2-го уровня – $5,24 млрд (88%).

Намного больший объем внешних валютных обязательств у коммерческих банков, чем у Национального банка – это норма: банки заимствуют за рубежом иностранную валюту или принимают ее от иностранцев, формируя свои валютные пассивы, а затем валюту обменивают на BYN-рубль для BYN-кредитования, или кредитуют самой этой валютой.

Наибольший объем банковских валютных обязательств перед нерезидентами был в 2010-11 и в 2013-14 гг., когда шло очень активное заимствование денег за рубежом. После чего шел период возврата внешних долгов – сокращения обязательств.

Однако внутренних валютных обязательств в банковской системе Беларуси – привлеченной изнутри страны иностранной валюты, от резидентов – намного больше: их на конец апреля 2021 года – на $11,66 млрд.

Это иностранная денежная масса. Она состоит из:

депозитов физических лиц в иностранной валюте – $5,724 млрд (49,1%)

депозитов юридических лиц в иностранной валюте – $5,330 млрд (45,7%)

банковских ценных бумаг (вне банковского оборота) в иностранной валюте – $0,57 млрд (4,9%)

депозитов в драгоценных металлах – $0,04 млрд (0,3%).

Объем валютных депозитов в банках Беларуси очень быстро увеличивался до 2015 года, после чего рост прекратился из-за прекращения роста суммы валютных вкладов населения. И с того времени сумма внутренних валютных пассивов оставалась месте до 2020-го, когда она довольно заметно упала по причине изъятия валюты из банков на фоне известных событий.

Получается, что всего, всех, совокупных – внешних плюс внутренних – валютных обязательств банковской системы Беларуси на конец апреля 2021 года – $17,61 млрд. В том числе:

внешних – $5,95 млрд (33,8%)

внутренних – $11,66 млрд (66,2%).

А теперь посмотрим, сколько в банковской системе Беларуси финансовых активов в иностранной валюте, но только внешних – требований к нерезидентам.

Почему именно внешних, к нерезидентам? Потому что иностранная валюта – это и есть «требования к нерезидентам» (ведь любые деньги – это обязательства их эмитента).

Кроме того, внутренние валютные требования – к резидентам (кредиты отечественным субъектам хозяйствования, органам государственного управления и т.д. в иностранной валюте) – это есть одновременно и валютные обязательства резидентов.

То есть «один карман должен другому карману».

Внешние финансовые активов банковской системы – требования к нерезидентам – складываются из:

золота

наличной иностранной валюты

депозитов в иностранной валюте за рубежом

кредитов в иностранной валюте нерезидентам

ценных бумаг нерезидентов в иностранной валюте

СДР МВФ

прочих финансовых активов в иностранной валюте

На конец апреля 2021 года их в Беларуси – на сумму $9,14 млрд. В том числе:

в Национальном банке (почти все это – ЗВР)– на $7,62 млрд (83,4%)

в том числе золота – на $3,28 млрд (35,9%)

в системе банков 2-го уровня – на $1,51 млрд (16,6%).

Неравное соотношение международных активов у Нацбанка и коммерческих банков – это нормальное явление: небольшой объем иностранной валюты банкам нужен только для оперативного выполнения текущих обязательств. Основная же масса концентрируется у Нацбанка, который скупает валюту, выдавая в систему BYN-рубль для кредитования реального сектора.

Исторический максимум требований к нерезидентам в иностранной валюте у банковской системы Беларуси зафиксирован в 2012 году. Этому тогда способствовало:

продажа оставшихся 50% Белтрансгаза Газпрому

возвращение инвалюты в банки после увода их в кризис 2011-го

превалирование вкладов населения в иностранной инвалюты после девальвации 2011-го

хороший заработок на известных «растворительных» механизмах в экспорте нефтепродуктов.

После падения в кризис 2014-15 годов, объем международных активов в банковской системе вновь начала расти, достигнув 7-летнего пика в конце 2019 года.

С началом коронакризиса объем валютных активов заметно сократился (в том числе из-за панической скупки иностранной валюты населением и выводом денег с срочных инвалютных депозитов).

Итак, подведем баланс. В банковской системе Беларуси на конец апреля 2021-го:

сумма внешних финансовых активов, не несущих внутреннюю нагрузку валютными обязательствами – требований к нерезидентам в иностранной валюте (и золоте) – составляет $9,14 млрд

объем совокупных – внешних и внутренних – обязательств банковской системы в иностранной валюте – $17,61 млрд.

Получается, что в банковской системе Беларуси:

имеющихся в наличии международных активов меньше обязательств в иностранной валюте на $8,48 млрд

валютных обязательств больше валютных активов на 92,7%.

Наихудшие соотношения были в предкризисные моменты – в начале 2011-го и в конце 2014-го, что, в общем-то, и являлось причиной этих самых кризисов – когда в стране возникал дефицит иностранной валюты, которую не напечатаешь.

Насколько это плохо (а может это не так уж и плохое соотношение), сравним с аналогичной статистикой России и Украины.

В банковской системе России на конец марта 2021 года:

требований к нерезидентам в иностранной валюте (плюс золото) – на $749,0 млрд

внешних обязательств в иностранной валюте, перед нерезидентами – на $68,2 млрд

внутренних обязательств в иностранной валюте – на $226,3 млрд

совокупных – внешних + внутренних – обязательств в иностранной валюте – на $294,5 млрд

превышение международных активов над валютными обязательствами – на $454,5 млрд, в 2,54 раз.

В банковской системе Украины на конец марта 2021 года:

требований к нерезидентам в иностранной валюте (плюс золото) – на $36,59 млрд

внешних обязательств в иностранной валюте, перед нерезидентами – на $3,27 млрд

внутренних обязательств в иностранной валюте – на $18,51 млрд

совокупных – внешних + внутренних – обязательств в иностранной валюте – на $21,78 млрд

превышение международных активов над валютными обязательствами – на $14,81 млрд, на 68%.

В банковской системе Беларуси на конец апреля 2021 года:

требований к нерезидентам в иностранной валюте (плюс золото) – на $9,14 млрд

внешних обязательств в иностранной валюте, перед нерезидентами – на $5,95 млрд

внутренних обязательств в иностранной валюте – на $11,66 млрд

совокупных – внешних + внутренних – обязательств в иностранной валюте – на $17,61 млрд

превышение валютных обязательств над международными активами – на $8,48 млрд, на 92,7 %.

Как видим, в российской и украинской банковских системах объем международных активов превышает сумму всех общих их валютных обязательств. А в белорусской – наоборот: валютных обязательств вдвое больше, чем ликвидных активов.

Где же остальная валюта, которую банки Беларуси привлекли как извне, так и изнутри страны? Ведь валютных обязательств – на $17,61 млрд, а в наличии имеется только $9,14 млрд, а без золота, которое выросло в цене – вообще только $5,85 млрд.

Ответ: она выдана в кредит в стране. Недостающие миллиарды – это валютные требования к резидентам – к отечественным юридическим и чуть-чуть к физическим лицам.

Сумма валютных кредитов, выданных белорусскими банками экономике – под $10 млрд, что сопоставимо с указанной выше суммой превышения валютных обязательств над международными активами. То есть более половины совокупных активов банковской системы в иностранной валюте – это валютные требования к белорусским предприятиям.

Но удовлетворение таких требований к экономике (погашение валютных кредитов) отражается на финансовом состоянии национальных кредитополучателей, а для многих должников валютные кредиты уже сейчас являются тяжелым бременем.

Вспомним из недавнего – проблемы с валютным долгом БМЗ, спасать которого пришлось «всей страной». Такие проблемы – из-за чрезмерного увлечения валютным кредитованием. К тому же погашение валютных кредитов резидентами – сильно растянуто во времени, и постоянно требующее рефинансирования.

Поэтому валютным активом, на который можно рассчитывать, являются только внешний – «требования к нерезидентам». А их, как мы видим, в банковской системе меньше половины от ее валютных обязательств.

И хотя раньше бывало и хуже, в сегодняшних условиях, когда изнутри страны валюты уже не взять (население, наоборот, изымает валютные вклады), а извне последняя надежда – продать облигации в России и получить транш ЕФСР, превышение валютных долгов над суммой имеющихся в наличии валютных активов – это серьезная проблема: валюты может не хватить.

А невозможность платить по валютным обязательствам по причине банальной нехватки этой самой иностранной валюты – называется дефолтом. Который, судя по соотношению внешних и внутренних инвалютных обязательств, может быть внутренний – по валютным депозитам.

И ведь это только банковский валютный долг. Валовый внешний долг Беларуси превышает $42 млрд (на 1 января 2021 года)

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