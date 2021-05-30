Эль Мюрид: НАТО получает под свой контроль все Черное море 30.05.2021, 10:39

Несогласные могут обращаться хоть в Спортлото.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в субботу, что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu. "Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим проектом", - цитирует агентство Эрдогана. По словам президента Турции, строительство канала повысит геостратегическую значимость Стамбула. Президент добавил, что на правом и левом берегах канала будут построены два города, пишет известный российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Проект канала "Стамбул" был анонсирован Эрдоганом в 2011 году. Канал призван стать новой судоходной артерией в западной части Стамбула, соединяющей Черное и Мраморное моря. В декабре 2019 года президент Турции заявил, что морское сообщение через канал не будет подпадать под действие конвенции Монтре.

Под «теми, кто выразит обеспокоенность», вне всякого сомнения, Эрдоган понимает Россию. Собственно, именно она становится главным потерпевшим в этой истории, так как конвенция Монтре компенсировала слабость и несамодостаточность Черноморского флота, который строился исходя из двух базовых предпосылок: единственным военным противником в акватории Черного моря является Турция, военные корабли третьих стран не могут оказать сколь-либо значимого влияния на общую обстановку в акватории Черного моря.

Теперь меняется все. Причем даже неважно, насколько юридически выверенным является заявление Эрдогана о том, что канал «Стамбул» не подпадает под действие конвенции — тут вопрос спорный и неоднозначный. Важно то, что это политическое решение, и оно озвучено.

«Стамбул» означает, что НАТО получает под свой контроль все Черное море, а те, кто с этим не согласен, могут обращаться в Спортлото. Ну, либо попытаются восстановить существовавшее до «Стамбула» статус-кво. Скажем, силой.

В подобной трактовке речь идет ни много, ни мало, о стратегическом поражении России на Юге. Триста лет войн с Турцией (и ее союзниками) в конечном итоге привели к созданию довольно прочного порядка, где Черное море становилось зоной баланса интересов России (и СССР) и Турции. Теперь этот баланс будет явочным порядком разрушен, а ответа у России кроме запрета помидор и туристического сообщения с Турций, нет. Эрдоган это выяснил экспериментальным порядком, и полученный результат его полностью удовлетворил.

Еще одно крупное достижение нашего фюрера из подворотни. После него придется разгребать наваленный им навоз поколениями.

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