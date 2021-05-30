Владимир Милов — о том, кто предсказал белорусскую революцию 1 30.05.2021, 10:49

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Владимир Милов

Фото: lrt.lt

Соратник Навального — о ситуации в России и Беларуси.

Один из лидеров российской оппозиции, соратник главы Фонда борьбы с коррупцией и политзаключенного Алексея Навального, бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов ответил на вопросы Studio Х97. Ведущий — Евгений Климакин.

В интервью Владимир Милов рассказал о том, кто предсказал белорусскую революцию:

— В разных странах комментировали белорусскую революцию, когда в прошлом году все начиналось. И очень часто звучала фраза в разных странах: «мы не ожидали, что это произойдет». Вы тоже не ожидали?

— Как сказать? Простой ответ — нет. Но с другой стороны, мы, кстати, это с Навальным обсуждали. Во-первых, было видно, что эта youtube-революция, она не только в России, она имеет серьезную роль и в Беларуси. Было видно, что «Страна для жизни» и Тихановский — это что-то новое. Появился очень серьезный новый фактор, который проведет эту кампанию по-другому совсем. Плюс, я вам честно скажу, я для своего youtube-канала в начале июня прошлого года, за два месяца до выборов брал интервью у Натальи Радиной…

— … главного редактора Хартии’97.

— Да. И, кстати, это стало одним из самых популярных видео на моем канале. И она сказала, что у нас идет бархатная революция.

После этого видео мне написало много всяких «беларусологов», которые сказали: «Вы что дураки, какая революция? Ничего не будет». Я просто брал у нее интервью и сразу сказал, что я хочу скорее понять, чем делать какие-то свои выводы. И оказалось, что Наталья Радина была права, что наступает что-то серьезное. Поэтому после этого разговора я вышел уже со сложившимся мнением, что надо очень внимательно следить что будет. Но это за два месяца было до выборов.

— Какая ирония. Весь этот нарратив о том, что «русский — старший брат». И получилось, что как раз те, кого называли «младшими братьями» показали пример такого свободного порыва.

— Понимаете, это очень хорошо. Меня все время спрашивают: «А если Навальный придет к власти, не будете ли вы проводить имперскую политику?» Очень важно, чтобы все зависло не только от нас с Навальным. Очень важно, когда наши соседи берут дело в свои руки и показывают инициативу в борьбе за свободу. Вот так равноправные отношения и получаются. Когда все сидят ждут и смотрят на Москву, как президент Навальный будет себя вести — то это получается дорога с односторонним движением. Очень хорошо, что получилось в двухсторонним.

Кстати, интересный момент, я сказал про нашу беседу с Натальей Радиной в начале июня за два месяца до выборов, я после этого делал еще несколько передач и внимательно за этим следил. Я пришел к Любе Соболь и к ребятам на «Навальный LIVE» и говорю: «Слушайте, 9 августа давайте делать стрим с президентских выборов». И он стал мегапопулярным с миллионными просмотрами и один из таких, на мой взгляд, лучших стримов о тех событиях, которые вели в России. И сначала тоже было: «А ты думаешь там что-то будет? Ну, нарисует, побузят и все. Как это обычно бывает». Я говорю: «Будет что-то. Давайте делать стрим». И в итоге это получилось.

— Какой режим рухнет раньше: Путина или Лукашенко?

— А можно оба завернуть?

— Прекрасная идея. Синхронно.

— Вообще, знаете, что я хочу сказать? У меня складывается ощущение, что будет взаимосвязано, как минимум. То есть, это не то, что они оба вместе «жили несчастно и умерли в один день». Но у меня ощущение, что это будет связано. То есть все, что будет происходить в Беларуси — будет иметь очень четкие последствия для России, потому что это очень воодушевляюще на нас действует. И, наоборот, это как бы заставляет Путина психовать, нервничать и совершать ошибки. Очень хорошо, нам это надо.

Конечно же, я беларусам советую смотреть на нашу движуху. Несмотря на весь текущий разгром, у нас будет движуха. У нас выборы в сентябре. И у Путина и «Единой России» ситуация там очень плохая. Поэтому у нас тоже будет что-то происходить, поверьте. Поэтому, когда эти колебания войдут в резонанс друг с другом, их обоих сильно потрясет. Хотелось бы обоих с концами, но посмотрим. Я уверен, что эти события теперь уже будут взаимосвязаны.

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