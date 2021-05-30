В Борисове медведь бродит по частному сектору 14 30.05.2021, 10:59

7,150

Власти на появление хищника практически не реагируют.

В Борисове медведь бродит прямо по частному сектору в черте города. Уже не первую неделю местные егеря не могут его найти, хотя местные жители его видят регулярно, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Власти на это практически не реагируют, они попросту раскидали листовки с предупреждениями и номерами по которым можно позвонить в 101, 102, 112. В 102 отвечают «ну он же никого не убил! Что мы можем сделать?» В 112 отвечают «ваша заявка принята»

Между тем начались каникулы и скоро количество детей на улицах увеличится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».