Медики назвали лучшую ягоду для снижения уровня холестерина 2 30.05.2021, 11:21

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Исследование они проводили на здоровых людях 18-25 лет.

Ученые из Университета Мичигана решили подробнее изучить полезные свойства вишни.

Исследование они проводили на здоровых людях 18-25 лет, которые за 12 часов до этого съели половину или целую чашку замороженной вишни. Анализы показали значительное увеличение у них уровней антиоксидантов в крови, в особенности антоцианинов, пишет сайт medicina.ua.

По словам биологов, вишня повышает антиокислительную оборону организма, увеличивая активность и защитные функции полезных веществ, что в первую очередь благотворно сказывается на работе кровеносной системы.

Предполагается, что умеренное количество вишни в рационе питания (свежей или замороженной) позволяет снизить факторы риска и для сердечно-сосудистых болезней, сократить уровень холестерина и насыщенных жиров в крови, а также на 14% уменьшить веса тела и скоплений жира на животе.

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