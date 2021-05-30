Эрдоган объявил дату начала строительства канала в обход Босфора 30.05.2021, 12:01

Канал «Стамбул» повысит геостратегическую значимость турецкого мегаполиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu.

"Безусловно, найдутся те, кто выразит обеспокоенность этим мегапроектом. Это нас не остановит", - сказал турецкий лидер.

По словам президента, реализация проекта канал Стамбул повысит геостратегическую значимость турецкого мегаполиса.

"На правом и левом берегах новой искусственной водной артерии Турции будут построены два города. Эти города украсят облик "Стамбула", - отметил глава государства.

Отметим, что "Стамбул" — проект судоходного канала из Мраморного моря в Черное. Идея сооружения канала была озвучена в апреле 2011 года. Согласно проекту канал "Стамбул" должен разгрузить пролив Босфор. Проект должен быть закончен к 100-летнему юбилею со дня основания Турецкой Республики в 2023 году, однако сроки могут быть отложены.

Глубина канала составит 25 м, а ширина — 150 м. Стоимость проекта оценивается в 10 млрд долларов. Проект будет финансироваться полностью за счет внутренних источников. По предварительным расчетам, пропускная способность нового канала составит 85 тысяч судов в год.

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