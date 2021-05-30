Медики выяснили, у кого COVID-19 провоцирует осложнения с сердцем 30.05.2021, 12:25

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Каждый может выяснить, находится ли он в группе риска.

Согласно новому исследованию фонда FH Foundation, люди с генетически высоким уровнем холестерина, сердечными заболеваниями или и тем и другим, инфицированные COVID-19, имели больше сердечных приступов, пишет nv.ua.

Исследование также подтверждает, что COVID-19 увеличивает частоту сердечных приступов у людей с установленным атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием (ASCVD).

Американский фонд FH Foundation провел анализ 55 412 462 человек, разделив их на шесть сопоставимых групп. Исследователи обнаружили, что частота сердечных приступов была самой высокой у людей с диагнозом COVID-19 и наличием диагностированного генетически высокого уровня холестерина, который называется семейной гиперхолестеринемией (СГ) или вероятной СГ с известным ASCVD.

«Эти результаты важны, потому что эти данные подчеркивают важность понимания того, есть ли у людей основное сердечно-сосудистое заболевание или генетический высокий уровень холестерина при лечении инфекции COVID-19 или рассмотрении вопроса о вакцинации», — сказала Келли Майерс, автор исследования и главный технический директор FH Foundation.

Семейная гиперхолестеринемия — распространенное генетическое заболевание, которое увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний до 20 раз из-за пожизненного повышения уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП). Сегодня только 10% из 1,3 миллиона американцев с СГ имеют диагноз из-за недостаточной осведомленности медицинского сообщества и общественности. Чтобы понять влияние COVID-19 на этих людей, исследователи применили модель машинного обучения FIND FH к набору данных.

По словам исследователей, результаты исследования имеют важное значение для людей с СГ, которым сегодня не поставлен диагноз. Люди с «вероятной СГ» с ранее существовавшим ASCVD, которые заразились COVID, имели сердечные приступы в семь раз чаще, чем люди, которые не заразились вирусом.

«Самые высокие показатели сердечного приступа наблюдались у людей, инфицированных COVID-19, у которых уже было сердечно-сосудистое заболевание и которые были отмечены моделью FIND FH как вероятные СГ. Мы предполагаем, что, поскольку этим людям еще не поставлен диагноз СГ, они могут не получать соответствующее гиполипидемическое лечение, что подвергает их значительно более высокому риску», — добавила доктор Мэри Макгоуэн, автор исследования и главный медицинский директор Фонда FH.

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