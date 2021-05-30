«С Лукашенко в Сочи обсуждали, как он будет уходить»42
- 30.05.2021, 12:32
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Этот вопрос в глазах Кремля уже перезрел.
Политолог Дмитрий Болкунец подвел итог переговоров Путина и Лукашенко в Сочи:
— С Лукашенко в Сочи обсуждали, как он будет уходить. Этот вопрос перезрел и несет серьезные финансовые, политические и репутационные издержки для Москвы
Последний транш кредита РФ в $500 млн из $1,5 млрд, который Минск получит в до конца июня, это прошлогодние договоренности. Средства выдавались под гарантии политических реформ и досрочных выборов. Лукашенко свои обязательства не выполнил.
Политическому банкроту Москва предоставлять новые средства не планирует. Отсутсвие легитимности и правовых оснований делает невозможным подписывать с Лукашенко международные соглашения по привлечению финансирования. Они могут быть опротестованы в любом международном суде.
В этой ситуации Лукашенко является совершенно бессмысленным и токсичным руководителем для своего окружения.
Внешнее давление будет способствовать ускорению политических изменений в Беларуси.