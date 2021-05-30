«Москва хладнокровно взирает, как «союзник» вот-вот начнет пускать пузыри» 15 30.05.2021, 13:26

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Лукашенко тонет в море проблем.

Политический обозреватель Александр Класковский в своем телеграм-канале написал об итогах неформального раунда переговоров Лукашенко с Путиным в Сочи.

– Минск до конца июня получит 500 млн долларов. Это стало известно по итогам второго, неформального раунда переговоров Лукашенко с Путиным в Сочи, где они катались на яхте. Также договорено открыть новые рейсы «Белавиа» в российские города, – пишет Александр Класковский. – Большим достижением эти 500 млн долларов не назовешь. Ведь речь идет о втором транше межгосударственного кредита, который Путин пообещал еще в сентябре прошлого года.

Иными словами, сейчас российская сторона, по сути, лишь подтвердила, что остаток обещанных денег зажимать не собирается.

Среди аналитиков бродила версия, что Москва придерживала эти полмиллиарда, желая подтолкнуть Лукашенко к выполнению обещаний относительно конституционной реформы. Если версия верна, то можно допустить, что Лукашенко в Сочи дал некие гарантии на этот счет.

Расширение авиасообщения с Россией и через Россию наверняка не компенсирует «Белавиа» потери от авиаблокады, которую устроили Европа и Вашингтон.

Остается неизвестным, что ответил Путин на вопрос (Лукашенко обещал его поднять) о поставках нефти, которые были сокращены в мае якобы из-за того, что российские компании убоялись санкций США.

Также спикер Кремля Песков сообщил, что Лукашенко не поднимал вопроса о дополнительной экономической помощи Беларуси.

Это может вызвать удивление, если учесть, как отчаянно Минск нуждается в деньгах (прежде всего — чтобы расплатиться по внешнему долгу) и сколь важно ему заполучить энергоресурсы подешевле.

Остается предположить, что или спикер Кремля лукавит, или белорусский гость не стал просить экономической помощи по той причине, что она обусловлена неприемлемыми для него условиями.

Но ведь нужда в деньгах и прочих ресурсах никуда не делась. А усугубляющаяся ссора с Западом делает Москву практически единственным партнером, который может бросить спасательный круг.

Причем ей ничто не мешает хладнокровно взирать со своей белоснежной яхты, как союзник барахтается в пучине проблем (которых сильно прибавилось после злосчастной посадки борта Ryanair) и вот-вот начнет пускать пузыри. Тогда можно будет выдвинуть и еще более жесткие условия.

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