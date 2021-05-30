Ученые обнаружили уникальный артефакт, связанный с библейскими событиями 3 30.05.2021, 12:38

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Ему тысячи лет.

Археологи нашли костяной наконечник стрелы в древнем филистимском городе Гефе, что на территории Израиля. Наконечник, возможно, был выпущен защитниками города во время последнего боя, описанного в Библии.

Об этом сообщает Live Science.

Так, согласно еврейской Библии, царь по имени Азаил правил царством Арам примерно с 842 г. до н. э. до 800 г. до н.э., завоевал Гат (также известный как Телль-эс-Сафи) перед походом на Иерусалим.

"Азаил, царь Арама, пошел и напал на Геф и захватил его. Затем он повернулся, чтобы напасть на Иерусалим", - говорится в Книге Царств (4 Царств 12:17).

Археологические раскопки в Гефе показали, что массовые разрушения произошли в конце 9 века до нашей эры, в то время, когда Библия говорит, что Азаил завоевал Геф, где жили филистимляне, которые были врагами израильтян тогда.

В 2019 году археологи обнаружили костяной наконечник стрелы на остатках улицы в нижнем городе, который, возможно, был обстрелян защитниками города в отчаянной попытке помешать силам Азаила захватить Гат.

Как сказали археологи, на наконечнике стрелы имеется ударная трещина, и он "был сломан рядом с серединой древка, возможно, в результате этого удара". Повреждение предполагает, что наконечник попал в цель.

Этот наконечник стрел мог быть произведен в мастерской в Гате, которая отчаянно пыталась изготовить как можно больше костяных наконечников стрел для защитников города.

Мастерская, обнаруженная в 2006 году, расположена примерно в 300 метрах от места, где был найден костяной наконечник стрелы. Внутри этой мастерской археологи обнаружили несколько костей нижних передних и задних конечностей домашнего скота, предполагая, что люди в мастерской изготавливали костяные наконечники стрел.

"Сборка представляет собой кости на разных стадиях обработки - от целых костей, отходов до почти готовых изделий", - пишут исследователи в статье.

Отмечается, эта мастерская могла функционировать как аварийный специализированный производственный центр для поставки наконечников стрел для борьбы с силами Азаила из Арама, который осадил это место.

Команда планирует возобновить раскопки на этом месте этим летом, и будущие открытия могут дать больше ключей к разгадке падения Гата.

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