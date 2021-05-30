СМИ сообщили о «тайной» свадьбе Бориса Джонсона 2 30.05.2021, 12:51

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Церемония прошла в католическом Вестминстерском соборе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заключил брак со своей невестой Кэрри Саймондс, сообщают британские издания The Sun и The Daily Mail со ссылкой на источники (перевод — РБК).

По данным СМИ, церемония прошла в католическом Вестминстерском соборе в Лондоне.

The Sun указывает, что на свадьбе присутствовали 30 человек, как того требуют установленные в стране антикоронавирусные ограничения. Все они получили приглашения в самый последний момент. Как передает The Daily Mail, изначально свадьбу планировали на конец июля.

Собеседник The Sun сообщил, что Вестминстерский собор закрыли для посетителей в 13:30 по местному времени (15:30 по Минску). Сама церемония началась через полчаса после этого.

Оба издания указывают, что в офисе премьер-министра не владеют информацией о прошедшей свадьбе.

Джонсон встречается с Саймондс с 2018 года. В феврале 2020 года они объявили о помолвке. У пары родился сын. Его назвали Уилфредом Лори Николасом Джонсоном — в честь врачей, которые вылечили премьер-министра от коронавируса.

У главы британского правительства есть две дочери от предыдущего брака — Лара и Кассиа, а также два сына — Теодор и Майло. Кроме того, у Джонсона есть внебрачная дочь Стефани.

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