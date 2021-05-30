В Индонезии загорелся паром, на котором находились почти 200 человек 30.05.2021, 13:21

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Фото: AFP

На место ЧП прибыли спасатели и волонтеры.

Пожар произошел в субботу на пароме у берегов Индонезии, на борту находились почти 200 человек, передает агентство Синьхуа (перевод — ria.ru).

Как сообщил сотрудник местного управления по ликвидации последствий стихийных бедствий, все находившиеся на борту парома спасены, никто из них не пострадал. Однако на судне во время инцидента поднялась паника.

"Все люди, которые находились на борту, были спасены и доставлены на ближайший остров", - приводит агентство слова главы отдела по ЧС управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Ахмад Сангаджи.

На место происшествия прибыли спасатели и волонтеры.

Судно загорелось у островов Сула, провинция Северное Малуку.

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