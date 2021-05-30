Версия о лабораторной утечке COVID-19: страсти накаляются 5 30.05.2021, 13:33

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Гипотеза находит все больше подтверждений и сторонников.

Президент США Джо Байден распорядился, чтобы разведка выяснила, как началась пандемия, и подготовила новый доклад через 90 дней. В американских разведывательных ведомствах на этот счет нет общего мнения. Тем временем ученые опасаются, что из-за агрессивной риторики США и Китай не договорятся по другим вопросам на Всемирной ассамблее здравоохранения.

Про гипотезу о лабораторной утечке пишут The New York Times, Nature, Financial Times.

Существуют две основные гипотезы о том, как коронавирус SARS-CoV-2 перекинулся на людей. Согласно первой, это произошло из-за контакта с диким животным. Но не исключено, что заражения начались в китайской лаборатории из-за некоего происшествия. В заявлении Байдена сказано, что у разведки пока недостаточно данных, чтобы выбрать одну из двух.

Гипотеза о лабораторной утечке появилась еще в начале 2020 года, но сразу смешалась с предположением о том, что новый коронавирус — военная разработка. Правда, ничто не указывает на искусственное происхождение SARS-CoV-2, зато известны родственные вирусы, от которых он мог произойти в природе. Версия о том, что коронавирус выведен специально, считается домыслом конспирологов, поэтому многие ученые долго не хотели обсуждать вслух и гипотезу о лабораторной утечке.

Теперь об этой гипотезе говорят охотнее. Одни связывают это с тем, что Дональд Трамп, который часто винил Китай в сокрытии информации из лабораторий, больше не президент США. Также настрой ученых изменился после отчета о расследовании, проведенном экспертами ВОЗ вместе с китайскими коллегами в начале 2021 года. В отчете говорится, что утечка из лаборатории "крайне маловероятна".

Похоже, коронавирусы возникают проще, чем считалось.

Этой гипотезе отведено всего четыре из 313 страниц, а доводы авторов выглядят неубедительно, потому что власти Китая не предоставили многие важные данные. После публикации отчета ученые из разных стран несколько раз призывали тщательнее проверить гипотезу. Последнее открытое письмо с 18 подписями опубликовано две недели назад в Science.

23 мая The Wall Street Journal, ссылаясь на документы разведки, сообщила, что в ноябре 2019 года три работника Уханьского института вирусологии были госпитализированы. Об этом говорили и раньше, но без подробностей. Правда, откуда разведка получила эти сведения, неизвестно. Также неизвестно, чем именно болели работники и где они заразились. Даже если они действительно попали в больницу с COVID-19, то, возможно, не из-за происшествия в лаборатории, а потому, что вирус распространился в городе раньше, чем считается.

На следующий день газета написала, что китайские власти помешали журналисту попасть в заброшенную шахту, где ученые из этого института собирали у летучих мышей образцы для анализов. Министерство иностранных дел КНР в ответ заявило, что США снова выдумывают непоследовательные утверждения и галдят о расследовании в уханьских лабораториях. На вопрос о продолжении расследования ВОЗ представитель МИД уклонился, заявив, что многие важные выводы уже сделаны и что экспертов ВОЗ надо направить в США. Без разрешения Китая ВОЗ не может послать туда экспертов. Ученые склоняются к тому, что SARS-CoV-2 все-таки перекинулся на человека с животных. Вероятно, несколько коронавирусов летучих мышей обменялись генетическим кодом — получился этакий гибрид, который способен инфицировать новых хозяев — нас. В прошлом такое уже бывало. Другое дело, что этот гибрид мог быть в образцах, добытых в природе и доставленных в лабораторию. Но прямых подтверждений этому нет.

В феврале 2021 года компания добавила в список ложных медицинских сведений утверждения о том, что коронавирус создан или произведен людьми. Посты с этими утверждениями подлежали удалению на всех платформах, которыми владеет Facebook. 26 мая пресс-служба сообщила сайту Politico, что расследования продолжаются, поэтому сообщения об искусственном происхождении SARS-CoV-2 больше не будут удалять.

Ранее в Twitter говорили, что вводящие в заблуждение твиты могут нарушать правила платформы. В пресс-службе компании заявили Politico, что пока не собираются менять правила. В пресс-службе YouTube журналистам сказали, что утверждения об искусственном происхождении SARS-CoV-2 не нарушают правила, потому что "по этому вопросу нет консенсуса".

Даже те, кто призывает провести новые расследования, не уверены, что они дадут однозначный ответ или, во всяком случае, что этот ответ появится в ближайшее время. SARS-CoV, возбудителя "атипичной пневмонии", удалось убедительно связать с циветтами и летучими мышами только спустя 14 лет после вспышки.

Проблема еще и в том, что, по словам эпидемиолога У. Иэна Липкина, в Уханьском институте вирусологии некоторые эксперименты с вирусами летучих мышей проводили в помещениях второго уровня биологической безопасности (всего есть четыре уровня). Это само по себе тревожно. Вдобавок на этом уровне работникам не обязательно регулярно сдавать кровь на наличие генетического материала патогенов. Даже если SARS-CoV-2 попал к людям в ходе такого эксперимента, то не исключено, что об этом просто нет записей.

Некоторые опрошенные эксперты беспокоятся, что враждебные требования провести новые расследования звучат как обвинение. Возможно, из-за этого китайские ученые и чиновники будут менее охотно делиться информацией. Китайцам, может, будет тяжелее получить американские гранты на исследования. Чтобы остановить пандемию и подготовиться к будущим вспышкам, страны должны действовать сообща (24 мая как раз началась сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, куда приехали делегаты стран — членов ВОЗ). Поэтому США стоит наладить дипломатические связи с Китаем.

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