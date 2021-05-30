Белорусов ждет «сюрприз» в последний день весны 1 30.05.2021, 13:42

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С ним столкнутся жители северных районов страны.

Синоптики предупреждают о возможных заморозках 31 мая в Беларуси. На севере на почве температура может опуститься до 0..-2°С, сообщает euroradio.fm.

В столице синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ночью будет от +4 до +6°C, а днем — от +14 до +16°C. Ветер — северо-восточный, с порывами 4-9 м/с.

По предварительным данным, 1 июня, во вторник, в столице Беларуси днем будем максимум 15 градусов тепла, прогнозируется сплошная облачность, но без осадков.

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