Ученые назвали на Марсе места, в которых может быть жизнь 2 30.05.2021, 14:10

Астрономы изучили химический состав марсианских метеоритов.

Как показали недавние исследования, жизнь на Марсе возможна, но не на поверхности планеты, а глубоко в ее недрах.

Как сообщает французский журнал L’Obs (перевод — inosmi.ru), многие ученые согласны с тем, что когда-то на Красной планете были океаны воды, но она испарилась в космосе примерно 3,5 миллиарда лет назад. Другими словами, у жизни на Марсе, если она имела продолжение, было мало шансов на развитие. Точнее, они были микроскопическими.

Согласно статье, искать разгадку тайны жизни на Марсе нужно на Солнце, поскольку невозможность существования жизни на поверхности данной планеты в том виде, в каком мы ее знаем, обусловлена влиянием солнечных лучей. Особенно это касается ультрафиолетового излучения, способного уничтожить любой микроорганизм на земле. Более того, обнаруженные на Марсе перхлораты (соли), обладают свойством усиливать бактерицидное действие ультрафиолета.

Подземная жизнь

Пока одни ученые ожидают найти в недрах Марса лишь окаменелости, другие надеются, что жизнь под поверхностью Красной планеты все еще существует.

Если взять за основу результаты исследования, недавно опубликованного в журнале Astrobiology, согласно которым среда в недрах этой планеты пригодна для жизни, где нам найти доказательства этому после неудачной попытки бурения с помощью зонда InSight на глубине более 20 см?

Сегодня группа ученых под руководством Джесси Тарнаса, сотрудника Лаборатории реактивного движения НАСА и Университета Брауна пытается найти их благодаря кускам марсианской почвы, попавших на Землю в виде метеоритов. На протяжении веков в космос попадает большое количество образцов пород с поверхности Марса, а иногда и из недр этой планеты.

Ученые изучили химический состав марсианских метеоритов, и на их удивление оказалось, что при контакте с водой вырабатывалась химическая энергия, необходимая для выживания микробных сообществ. Точно такую же энергию можно обнаружить в недрах Земли.

По словам Тарнаса, значение таких исследований для науки можно резюмировать следующим образом: везде, где есть грунтовые воды, существует высокая вероятность обнаружения достаточного количества химической энергии для поддержания жизни микроорганизмов. Хотя мы не знаем точно, зародилась ли жизнь в недрах Марса, если это действительно так, можно говорить о наличии достаточного запаса энергии для ее поддержания в настоящее время.

Итак, ключом к изучению жизни на Марсе является планета Земля. Помимо марсианских метеоритов Тарнас и его коллеги полагаются на открытия последних лет о недрах нашей планеты, где были обнаружены микроорганизмы, обитающие слишком глубоко под поверхностью, чтобы выжить.

Выживание микроорганизмов в данном случае достигается при помощи радиолиза. Это значит, что элементы земной коры при контакте с водой производят водород и кислород. Микроорганизмы поглощают водород и используют для его «сжигания» кислород, примером чему является обнаруженный биом в недрах, не видевших дневного света более миллиарда лет.

Подземные озера

Команда ученых под руководством Тарнаса искала возможные компоненты радиолиза в марсианских метеоритах, и результат оказался положительным. Согласно полученной информации, в нескольких видах марсианских метеоритов все компоненты присутствуют в количествах, подходящих для создания среды обитания, аналогичной наземной.

Кроме того, по мнению многих специалистов, сегодня на Марсе есть большое количество подземных вод, пусть и очень соленых. Так, данные, отправленные европейским зондом Mars Express, указывают на существование по крайней мере 4 озер под южным полюсом планеты. Таким образом, на Красной планете есть вода и энергия (необходимые компоненты для поддержания жизни).

«Недра планеты представляют собой большую область исследований. Мы изучили наземные условия и приземлились на поверхность в 6 местах, и результаты данной работы дали нам больше информации о прошлом Марса. Если же мы изучаем возможность жизни на планете сегодня, то речь будет идти о ее недрах», — утверждает Джек Мастард из Университета Брауна, сотрудничавший с командой Тарнаса.

По его словам, сегодня кажется весьма вероятным, что некоторые организмы с Земли могут существовать на Марсе. Что касается пилотируемых полетов на большие расстояния, нам нужно знать, как микроорганизмы, связанные с людьми, будут выживать на Марсе. Хотя некоторые из них могут представлять опасность для здоровья космонавтов, есть и полезные микробы, способные помочь в производстве продуктов питания и материалов на Марсе«, — считает участница исследования Катарина Симс.

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