«Сказали: езжайте и работайте в Беларуси» 7 30.05.2021, 14:22

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Дальнобойщики, работающие на иностранные фирмы, не могут выехать из страны.

«Раньше на работу хоть на самолете летали, а сейчас ни по воздуху, ни по земле нельзя», — сообщают tut.by водители-дальнобойщики, которые работают в европейских фирмах. Из-за «ковидных» ограничений по выезду из страны и отмены авиасообщения перевозчики не могут попасть на свое рабочее место, остаются без зарплаты, а их семьи — без средств к существованию.

В конце прошлого года в Беларуси внесли корректировки в постановление Совета министров №705. Документом введены ограничения на выезд из страны белорусов через наземные пункты пропуска. Сообщалось, что меры приняли для того, чтобы не допустить распространение коронавируса. С 21 декабря 2020 года пересекать наземные пункты пропуска разрешили лишь отдельным категориям граждан.

Тем, кто выезжает на работу, пересекать границу через наземные пункты пропуска разрешили не чаще одного раза в течение шести месяцев. Эти условия касаются и водителей грузовиков, которые работают на европейские компании.

Ограничения не действуют при пересечении границы по воздуху. И хотя перелет обходился гораздо дороже, многие дальнобойщики из-за отсутствия альтернативы выбирали этот путь. Однако в связи с прекращением авиасообщения теперь этой возможности они лишены. Как теперь белорусам добираться в Европу на работу — вопрос открытый.

Олег из Бобруйска в четверг вечером отправился в Литву на работу через пункт пропуска «Каменный Лог». Водитель говорит, что полгода после последнего пересечения границы еще не прошло, но он надеялся, что его пропустят благодаря временному виду на жительство в Литве.

— У всех белорусов, которые работают в Польше или Литве, есть два документа: трудовой договор и ВНЖ. Водителей пропускали два раза за шесть месяцев: один раз по договору, один раз — по ВНЖ. Я рассчитывал, что и меня пропустят, тем более что в это время мой друг пересек границу на рейсовом автобусе, — объяснил водитель.

Однако ожидания Олега не оправдались. Белорусу на границе заявили, что в 15.00 пришло распоряжение о том, что пропускать людей надо строго один раз в полгода.

— Мы звонили и на горячую линию ГПК, там сообщили, что правило «раз в полгода» действовало всегда, а на наше замечание, что на ПП пропускали по два раза в полгода ответили, что «быть такого не может».

Сейчас дальнобойщик вернулся в родной город. Мужчина сообщил своему работодателю, что приехать пока не может и продумывает варианты, каким образом все же можно будет попасть в Литву. Пока получается длинно и затратно, потому что придется лететь через другие страны. Олег говорит, что если он с коллегами не попадет на работу, то водители, которые уже отработали в Европе по несколько недель, останутся без сменщиков.

Гомельчанин Роман работает в литовской фирме уже несколько лет и имеет временный вид на жительство в этой стране. Последний раз мужчина выезжал на работу наземным путем 21 января, спустя два с половиной месяца вернулся домой. Снова выехать в Литву он планировал 27 мая и взял билет на самолет.

— Из-за того, что авиасообщение между Беларусью и Европой отменили, уехать на работу я не смог — билет пришлось сдать. Решили с коллегами поехать через «Каменный Лог», — рассказал водитель.

В четверг, 27 мая, около 16.30 Роман с восемью коллегами приехал на легковом автомобиле на границу. Предъявили трудовые договоры, ВНЖ, однако в «Каменном Логе» их не пропустили, сославшись на то самое постановление о пересечении границы.

— Мы отправились в ПП «Бенякони», надеялись, что, может, там нас пропустят, но увы: нас развернули во второй раз. Сказали: езжайте и работайте в Беларуси, полгода закончится — поедете в Европу.

Что делать в такой ситуации, Роман еще не придумал. Мужчина говорит, что он и его коллеги переживают, что из-за сложившейся ситуации не смогут содержать свои семьи.

В ГПК Беларуси отметили, что «каких-либо изменений в порядке пересечения границы в условиях ковида нет».

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