В США двухлетняя девочка стала членом клуба для людей с самым высоким IQ в мире 2 30.05.2021, 14:25

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Сейчас она учит испанский язык.

Двухлетнюю жительницу американского города Лос-Анджелес Кеши Квест пригласили в организацию Mensa, которая объединяет людей с самым высоким коэффициентом интеллекта (IQ) в мире. Об этом мать девочки рассказала местному телеканалу Fox 11.

IQ-тест Квест показал 146 баллов, в то время как в США средний показатель – 100. Мать Кеши Сукхит Атвал отметила отличную память дочери. Примерно в 17–18 месяцев она знала весь алфавит, числа, цвета и формы.

Квест может сказать названия всех 50 штатов США, отличить их по форме и расположению на карте. Сейчас она изучает испанский язык, знает более 50 знаков на языке жестов, умеет считать до 100, может определять элементы периодической таблицы Менделеева по символам и учится читать.

Девочка всегда показывала склонность исследовать свое окружение и задавать вопрос "почему". Если Квест чего-то не знает, она хочет знать, что это такое и как это работает, прокомментировал CNN ее отец Девон Квест.

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