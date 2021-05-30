Получены громкие данные о происхождении коронавируса: версию сообща прорабатывают две разведки 30.05.2021, 14:33

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Информация может привести к обострению в отношениях стран Запада с Пекином.

В британской разведке допускают, что пандемия коронавируса могла возникнуть из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. Сейчас эту версию прорабатывают вместе с американскими разведчиками.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Разведчики изучают, могла ли произойти утечка вируса из Уханского института вирусологии.

"В связи со значительным обострением напряженности в отношениях с Пекином они расследуют возможную утечку из Уханьского института вирусологии, который, как гневно настаивает Пекин, не был источником вируса, который вызвал более 3,5 миллионов смертей и все еще бушует во всем мире", - говорится в сообщении.

Недавно The WSJ сообщало со ссылкой на источники в американской разведке о заболеваниях трех сотрудников института. Они заболели и обратились за помощью еще в ноябре 2019-го — в разведке предположили, что речь могла идти о COVID-19. В Китае такие заявления назвали «полной ложью».

При этом Times пишет, что, вероятно, эксперты скептически относятся к шансам найти текстовое сообщение, документ или письмо на электронной почте, подтверждающий утечку из лаборатории.

Недавно возобновилась дискуссия о происхождении вируса. В частности, в США бывший главный эпидемиолог страны и главный советник президента США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи и руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний Рошель Валенски не уверены в естественном происхождении коронавируса.

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