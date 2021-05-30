«Не хватало только того, чтобы баркас с Лукашенко взорвался и пошел ко дну» 3 30.05.2021, 14:45

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До свидания, Лось.

Итоги поездки в Сочи простые. Два дня встреч – две очень скромные договоренности, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Первая. До конца июня в Беларусь придет транш в 500 млн долларов, который должен был прийти еще в марте (и который на самом деле – всего лишь для платы долга за газ). Налицо то, что Путин перешел на тактику Картофельного Лося – продает по два раза одно и то же. Даже то, что уже вроде бы выделено приходится выпрашивать повторно и идти на определенные уступки.

Вторая – гуманитарная помощь «Белавиа». Теперь вместо полетов в Париж и Барселону после широкого жеста Путина можно будет летать в Краснодар и Екатеринбург.

Очевидно, что это не то, чего ждал Лось. Вместо готовности Путина одеть бронежилет и начать совместно отстреливаться из братского окопа по врагам прямо во время визита в Сочи Россия начала выдавать разрешения на вхождение в свое воздушное пространство иностранным компаниям, облетающим Беларусь. А также некоторые российские компании начали направлять в облет территории, которая стала для Европы черной.

Вообще все два дня не покидало ощущение, что Путин позвал Лося для того, чтобы своими глазами посмотреть на абсолютную беспомощность колхозного диктатора. Садистам доставляет удовольствие наблюдать за страданиями своей жертвы.

Окончательно добила сцена, когда Путин сгрузил Лося на баркас и грустно махал ему рукой вслед. Не хватало только того, чтобы баркас взорвался и пошел ко дну. Впрочем, и без того не покидает ощущение, что, возможно, это была их последняя встреча. Кто знает, быть может, именно поэтому было предложение искупаться и эта яхта. Как дань памяти уходящей эпохи.

До свидания, Лось.

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